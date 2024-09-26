Чому молоко в Радянському Союзі продавалося в трикутних паперових пакетах

Молоко в трикутних пакетиках - один із символів радянської епохи

Той, хто застав Радянський Союз пам'ятає, як у гастрономах продавали молоко у дивному на сьогодні трикутному пакуванні.

Молоко в той час можна було купити на розлив, розливали його звичайно по бідонах, в пляшках, які потім можна було помити та здати до пункту приймання склотари та в паперових пірамідках. Мабуть, це був найпростіший варіант і найзручніший — трикутники об'ємом півлітра коштували 16 копійок, щоб налити молоко у склянку, треба було відрізати верхній куточок пакування.

Походження трикутних пакетів

Молоко у трикутниках випускалося у СРСР від 1950-х років до кінця 1980-х. Концепція упаковки молока у трикутні контейнери була запропонована шведським винахідником Еріком Валленбергом у 1944 році. Існує легенда, що якось Валленберг прочитав статтю про магічну суть єгипетських пірамід. Автор статті — хімік і за сумісництвом містик, а згодом фантаст Жак Бержье стверджував, що саме завдяки формі пірамід всередині в них відбувається консервація часу, і продукти здатні зберігатися в первозданному вигляді. Журналісти, опублікувавши пропозицію — порадили спати в тетраедрі для поліпшення здоров'я і загального омолодження. Еріком Валленбергом висунув ідею, що така форма дозволить краще зберігати молоко завдяки геометричним властивостям тетраедра.

У 1951 році шведською фірмою Tetra Pak було розпочато масове виробництво цієї упаковки. Фахівці з Tetra Pak не тільки придумали відповідну форму упаковки, а й інші технологічні нюанси, зокрема, спосіб упаковки рідини в картон і герметизацію упаковки, припаяли до картону тонкий шар поліетилену, завдяки чому пакети стали абсолютно вологостійкими.

Упаковка "Тетра Класік", так офіційно називалися "пірамідки" вперше вийшла у масове виробництво у 1952 році. СРСР офіційно купив технологію та кілька ліній виробництва у Tetra Pak.

Переваги та недоліки трикутної упаковки

Не зважаючи на певні переваги такого пакування — трикутні контейнери можна було легко утилізовані, вони були досить зручними, дозволяли легко наливати молоко, займали мало місця в холодильнику, на відміну від тієї ж пляшки, але вони часто протікали. Одним з основних недоліків трикутних пакетів також була проблема з якістю склеювання швів. Крім того, трикутники займали більше місця під час транспортування, що значно збільшувало транспортні витрати. Тому у Європі швидко відмовилися від "пірамідок".

Спеціальна тара для трикутних пакетів

Популярність та символіка

З часом трикутні пакети набули статусу своєрідного символу радянської епохи. Трикутні пакети також часто використовувалися в рекламі та на різних заходах, що посилювало їх присутність у суспільній свідомості. У паковка стала не просто засобом зберігання, а символом епохи, елементом, що впливав на повсякденні звички та ритуали людей.

На початку 1980-х років трикутні пакети почали зникати з повсякденного вжитку. Основною причиною цього стало значне погіршення якості виробництва, що призводило до частих протікань. Крім того, нові технології упаковки почали витісняти старі форми, що також сприяло відмови від трикутних пакетів.