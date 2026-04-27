Чому ми бачимо сни: науковці назвали несподівану причину

Сон / © pexels.com

Дослідники дійшли висновку, що сни можуть виконувати роль симуляції повсякденних викликів. Замість того щоб лише обробляти емоції чи спогади, мозок під час сну може моделювати ситуації, з якими людина стикається у реальному житті.

Про це пише Daily Mail.

Автор дослідження, доцент кафедри психології Університету Кокера Фредерік Томас пояснив, що сни можуть працювати як ментальний простір для практики.

«Результати дослідження дозволяють припустити, що сни можуть виступати в ролі свого роду ментального “простору для практики”, де розум відпрацьовує реальні соціальні завдання, допомагаючи нам підготуватися до ситуацій, пов’язаних зі стосунками, репутацією, виживанням і турботою про інших», — сказав він.

За його словами, сновидіння можуть відігравати більшу роль у тому, як людина орієнтується в соціальному світі, ніж вважалося раніше.

У межах дослідження майже 400 учасників попросили описати свій останній сон. Після цього двоє експертів аналізували кожен опис і визначали, які мотиви в ньому присутні.

Вони звертали увагу на теми самозахисту, уникнення небезпеки або фізичної агресії, прагнення до статусу, конкуренції, успіху чи страху зазнати невдачі перед іншими.

Також дослідники шукали мотиви належності, дружби, турботи про родичів, особливо дітей, уникнення хвороб, пошуку партнера, ревнощів, зради або спроб зберегти стосунки.

Аналіз показав, що найчастіше у снах траплялися теми самозахисту та прагнення до статусу. Зокрема, учасникам часто снилося, що вони провалюють тест або що їх переслідують.

«Ми також виявили, що певні типи мотивів, як правило, групуються разом», — пояснив Томас.

Наприклад, теми виживання та турботи про близьких часто з’являлися в одних і тих самих снах. Натомість мотиви, пов’язані з соціальними стосунками та міжособистісними зв’язками, формували окрему групу.

За словами дослідника, це може свідчити про те, що сни впорядковують різні типи соціальних проблем. Теми хвороби траплялися рідше, але все ж з’являлися стабільно.

Дослідження, опубліковане в журналі Dreaming, також показало, що сни загалом відображають схожі закономірності незалежно від статі.

Науковці зазначають, що нині зростає інтерес до того, як мозок готується до складних соціальних умов — особливо у світі, де на людину впливають соціальний тиск, невизначеність і мінлива динаміка стосунків.

«Сни — це не просто дивні або випадкові переживання, вони можуть виконувати важливу функцію», — сказав Томас виданню PsyPost.

Він додав, що сни можуть пов’язувати глибинні бажання та мотиви людини з тим, як вона взаємодіє із соціальним світом.

Інше нещодавнє дослідження також свідчить, що навіть страшні сни можуть бути корисними. Науковці з Канзаського університету проаналізували розповіді про сновидіння понад 500 людей за допомогою штучного інтелекту, який оцінював рівень страху та радості у снах.

Дослідники дійшли висновку, що страх у сновидіннях може свідчити про кращу здатність людини справлятися з емоціями.

«Якщо сон не переривається і якщо він не доходить до рівня кошмару, то страх уві сні може допомогти нам краще справлятися зі своїми емоціями протягом дня», — сказав аспірант із клінічної психіатрії Канзаського університету Гаррет Бабер.

Раніше ми писали, що сьогодні кожен третій мешканець планети не отримує рекомендованої норми безперервного сну, яка становить сім-вісім годин на добу. У пошуках порятунку від безсоння багато хто звертається до раціону, але саме тут ховається головний ворог якісного відпочинку.