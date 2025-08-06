Чому ми розмовляємо уві сні: науковці виявили "збій" у роботі мозку

Хоч раз у житті уві сні розмовляли 65% людей

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Випадки, коли людина говорить уві сні, є напрочуд поширеним явищем. За оцінками, до 65% людей хоча б раз у житті розмовляли уві сні, а від 3% до 30% роблять це регулярно. Хоча найчастіше це спостерігається у дітей, звичка може зберігатися і в дорослому віці.

Про це пише Popular Science з посиланням на результати наукових досліджень.

Про що ми говоримо уві сні

За словами дослідників, більшість людей дізнаються про свої розмови уві сні від інших, оскільки самі про це абсолютно нічого не пам’ятають. Дані про те, що саме ми говоримо, надходять із записів або досліджень сну.

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Кілька наукових робіт спробували каталогізувати зміст нічних розмов. Так, дослідження 2017 року, опубліковане в журналі Sleep, проаналізувало 883 висловлювання 232 людей. За результатами, найпоширенішим зрозумілим словом виявилося «ні», а лайка становила близько 10% нічних розмов.

При цьому, як зауважила у своєму дослідженні психолог Дейрдре Барретт з Гарвардського університету, сплячі люди лаються приблизно в шість разів частіше, ніж у той час, коли не сплять. Крім того, розмови уві сні частіше передають негативні емоції, гнів, згадки про їжу та секс.

Однак, це не означає, що розмови уві сні є правдивішими чи більш емоційно відвертими, ніж ті, що ми ведемо, коли не спимо. У більшості випадків, як зазначають експерти, розмови позбавлені здорового глузду.

Чому це відбувається

Науковці не до кінця розуміють, що саме відбувається в мозку під час розмови уві сні, але мають деякі підказки. За словами нейробіолога Джинг Чжана з Гарвардської медичної школи, більшість розмов відбувається під час трьох нешвидких стадій сну, а не у фазі швидкого сну (REM), коли ми бачимо більшість сновидінь.

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Вчені вважають, що розмови уві сні — це своєрідний «збій», який виникає під час переходу з однієї фази сну до іншої. Під час розмов, деякі ділянки мозку, що відповідають за мовлення, можуть залишатися активними, тоді як інші перебувають у стані спокою. Зазначається, що розмови частіше виникають у людей, які відчувають стрес, нестачу сну або вживають алкоголь.

Зазвичай розмови уві сні не є приводом для занепокоєння, якщо, звісно, вони не настільки гучні, щоб будити вас чи тих, хто поруч. Для більшості людей це лише нормальна частина нічного відпочинку.

Нагадаємо, коли у сні ви не можете втекти чи закричати, це не підступні викрутаси підсвідомості. Таким дивним чином мозок захищає нас, коли ми спимо.