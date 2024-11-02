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Чому не можна казати "в тому числі", говоримо українською правильно

Чому не можна казати "в тому числі", говоримо українською правильно

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Як перекласти українською " в том числе"

Багато жителів України намагаючись перейти на українську мову, перекладають російські слова та особливо вирази дослівно. Це стосується і такого популярного вислову "в тому числі".

 Як правильно перекласти з російської "в том числе"

Російське словосполучення "в том числе" часто перекладають на українську дослівно - "в тому числі". Однак цей вислів є калькою з російської. Говорити "в тому числі" - неправильно, прямого відповідника російському "в том числе" в українській мові немає, але є досить багато українських слів, виразів, які передають значення цього вислову.

  • "Зокрема" – це універсальний і найбільш поширений відповідник росіянізму "в тому числі". Наприклад: "Заборонити продаж та вживання алкогольних напоїв, зокрема слабоалкогольних, на території університету".

  • "Серед іншого" – ще один варіант заміни, наприклад: "Серед іншого, обговорювалась тема протидії російським БПЛА".

  • "Між іншим" – також можна використовувати в такому контексті, наприклад: "Між іншим. Коли я буду навіть сивою,
    і життя моє піде мрякою, а для тебе буду красивою, а для когось, може, й ніякою" (Ліна Костенко).

  • "Поміж тим" означає те саме, що " в том числе" , наприклад, "Поміж тим, Львів вважають найбільш "дощовим"  містом.

  • "Зосібна" - варіант заміни. Наприклад, "Людина виняткової обізнаності з українською літературою і фольклором, він [В. М. Доманицький] став кваліфікованим рецензентом праць українських бібліографів і, зосібна, бібліографічних покажчиків М. Комарова про Шевченка й українську драматургію".

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