Чому не можна ворожити на таро: священник Філюк попередив про "велику ціну"

Олексій Філюк

Популярне нині захоплення, в тому числі представниками влади, картами Таро, астрологією та різноманітними ворожіннями є серйозним гріхом, який не має нічого спільного з вірою.

Про це розповів відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини, який полюбляє відповідати на незвичні та доволі курйозні запитання від підписників.

Душпастир закликав християн триматися якомога далі від сучасного містицизму.

«То є не од Бога, то є гріховно. Написано в Старому заповіті, що проклятий той, хто звертається до віщунів, до гадалок, до тих, хто викликає духів, до всіх тих ворожбитів… то не є від Бога, то є від чорта», — наголосив Філюк.

Він вважає, що взамін на такі «послуги» потойбіччя людина платить найдорожчим — своєю душею.

«А ціна за такі послуги може бути досить велика. Ціна може бути навіть людська душа. А що людина може дати взамін за душу свою? Що вона дасть? Нічого. А тому звертання до такого спіритизму і сатанізму не потрібне для християн практикуючих», — пояснив священник.

Філюк звернув увагу на духовну непослідовність багатьох людей, які намагаються поєднувати походи до храму із візитами до езотериків, назвавши таку поведінку ознакою «недохристиянства».

«А вже якщо ви недохристияни, то ви собі волочитеся по „бабах“, (ворожках — Ред.), по „дідах“ (знахарях — Ред.), але толку з того не буде. Толку не буде і не вірте тому. З вас гроші викачають і будьте здорові, чорноброві, нічого воно не поможе. Або ж ще гірше зробить, душу чортові дасте. Тому до тарологів і тих всіх не звертатись», — підсумував Олексій Філюк.

Нагадаємо, прокурори в суді заявили, що ексголова ОП Андрій Єрмак радився щодо призначень міністрів із контактом «Вероніка Феншуй Офіс».

За інформацією САП, Єрмак надсилав ворожці дані про дати народження потенційних кандидатів на вищі державні посади, щоб отримати «зелене світло» на їхнє призначення. Серед осіб, чию долю нібито визначали зірки, були ключові фігури української політики.

Згодом журналісти з’ясували, хто приховується під цим нікнеймом — це Вероніка Анікієвич (також використовує прізвище Даниленко), яка є мешканкою Києва та називає себе консультанткою з астрології.

Натомість в ОП офіційно заперечують будь-яку співпрацю своїх працівників з астрологами чи ворожками.

