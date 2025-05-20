Чому не можу заснути: ви будете здивовані, науковці пов’язують безсоння з пластиком

Причини безсоння

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Багато хто пов’язує безсоння з надмірним вживанням кави або стресом. Однак, нове наукове дослідження припускає, що причиною порушення сну можуть бути й повсякденні пластикові речі, які нас оточують.

Вчені висунули гіпотезу, що певні хімічні сполуки, присутні в пластику, здатні впливати на цикл сну та пробудження людини подібно до кофеїну. За їхніми словами, ці речовини можуть збивати наш «внутрішній годинник», зміщуючи циркадні ритми в середньому на 17 хвилин.

Опубліковані результати цього попереднього дослідження показують, як хімікати з пластику можуть взаємодіяти з аденозиновими рецепторами — ключовими ділянками в мозку, що регулюють чергування сну та неспання. Саме ці рецептори сигналізують нашому організму про настання дня та ночі.

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В ході дослідження науковці вивчали хімічні речовини, вилучені з медичної трубки, виготовленої з полівінілхлориду (ПВХ), та з гідраційної ємності для спортсменів, зробленої з поліуретану. Варто зазначити, що ПВХ та поліуретани широко використовуються у виробництві різноманітних побутових товарів, включаючи дитячі іграшки, харчову упаковку та меблі.

Як впливає пластик на сон

Дія виявлених хімікатів на біологічному рівні виявилася схожою на дію кофеїну. Проте, якщо кофеїн блокує аденозинові рецептори, що призводить до відчуття бадьорості, то речовини з пластику їх активують. Незважаючи на різний механізм, кінцевий ефект виявився подібним — організм отримує хибний сигнал про те, що ще не час спати.

Хоча вплив пластикових хімікатів не такий потужний, як дія кофеїну, на клітинному рівні їхня дія відбувається значно швидше, ніж, наприклад, гормональні збої, які також можуть бути спричинені впливом пластику.

Важливо зазначити, що дослідження проводилося in vitro — тобто на людських клітинах у лабораторних умовах. Наступним кроком науковців стане проведення експериментів на рибках даніо-реріо, чиї фізіологічні процеси в мозку мають схожість з людськими.

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Основна мета подальших досліджень — точно визначити, які саме хімічні речовини у складі пластику та ПВХ відповідають за порушення сну. Відомо, що ПВХ може містити до восьми тисяч різних хімічних сполук, включаючи побічні продукти виробництва.

Один із авторів дослідження зазначив, що результати майбутніх експериментів планують використовувати для впливу на законодавців та виробників з метою зменшення або повного виключення потенційно шкідливих речовин зі складу пластикових виробів. Це відкриває нові перспективи для розуміння причин порушень сну та пошуку шляхів для покращення якості нашого відпочинку, враховуючи не лише звичні фактори, але й вплив навколишнього середовища.