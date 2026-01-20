Чому не варто пити чай і каву в літаку: стюардеса розкрила тривожну правду

Чай / © Associated Press

Пасажирам радять утримуватися від гарячих напоїв під час авіаперельотів. Нове дослідження підтвердило давні застереження бортпровідників щодо якості води на борту літаків.

Про це йдеться в матеріалі The Sun.

Центр вивчення харчування як ліків і довголіття (США) оприлюднив результати дослідження якості води в літаках за 2026 рік. Фахівці проаналізували дані 10 великих і 11 регіональних авіакомпаній США за період з 2022 по 2025 роки.

За результатами аналізу, з 35 674 зразків води у 949 випадках було виявлено коліформні бактерії – індикатор можливого забруднення патогенними мікроорганізмами. Крім того, зафіксовано 32 порушення, пов’язані з наявністю кишкової палички, яка може спричиняти блювання та діарею.

Хоча деякі авіакомпанії, зокрема Delta та Frontier, продемонстрували відносно безпечні показники, більшість лоукостерів не відповідали стандартам безпеки питної води.

Директор центру Чарльз Платкін наголосив, що майже всім регіональним авіакомпаніям необхідно суттєво покращити водну безпеку на борту. За його словами, резервуари з водою часто не очищаються належним чином через брак часу.

“Літаки прилітають, баки не зливають і не миють. Воду просто доливають зверху, а весь осад залишається на дні”, – пояснив Платкін.

У звіті пасажирам радять надавати перевагу бутильованій воді та уникати гарячих напоїв – чаю й кави, які готують із водопровідної води на борту. Також не рекомендується мити руки у туалеті літака – замість цього краще використовувати антисептик.

Колишня бортпровідниця Кет Камалані у TikTok підтвердила ці застереження, заявивши, що резервуари для води “майже ніколи не чистять” і вони перебувають у вкрай поганому стані.

“Ми самі майже не п’ємо чай чи каву. Вся вода для них надходить з одного резервуара, і це справді огидно”, – зазначила вона.

Інша стюардеса в коментарі Vice розповіла, що під час тестування воду на борту неодноразово визнавали небезпечною, однак проблему формально “вирішували” без повноцінного очищення системи.

Авіакомпанії зобов’язані дезінфікувати та промивати водяні резервуари щонайменше раз на рік або чотири рази на рік залежно від регламенту, а також щомісяця перевіряти їхній стан. Втім, дослідження показало, що ці вимоги часто ігноруються.