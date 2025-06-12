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Чому не всіх собак можна купати у водоймах: чим це може обернутися для пухнастика
Експерти розповіли, як вберегти улюбленця від перегріву, інфекцій та нещасних випадків під час літнього відпочинку.
Літня спека — час, коли собаки із захватом пірнають у водойми. Це не лише розвага, а й чудовий спосіб охолодження. Проте, не всі водойми підходять для купання собак, і не кожному чотирилапому дозволено плавати.
Про це пише Telegraf.
Щоб купання приносило тільки радість і не нашкодило здоров’ю, потрібно дотримуватись низки важливих правил.
Які водойми можуть бути небезпечними:
Хлоровані басейни — не місце для тварин. Хімікати викликають подразнення очей і шкіри, а ковток такої води — це ризик шлункових проблем.
Також небезпечно купати собак у ставках зі стоячою водою, де розмножуються бактерії та паразити, яких можуть переносити водоплавні птахи.
Круті береги, сильні течії, перевантажені пляжі з великою кількістю людей — усе це створює потенційні загрози для собаки та оточуючих.
Ідеально підходять море або озеро з чистою водою, а також річки зі спокійною течією. У таких умовах пес зможе спокійно плавати, не ризикуючи здоров’ям.
Кому купатися не можна:
Деяким породам варто уникати відкритих водойм. Серед них:
Брахіцефальні породи (мопси, бульдоги, пекінеси) — через короткі морди їм важко дихати.
Собаки з короткими лапами (такси, коргі) — можуть швидко втомлюватися.
Пухнасті породи (хаскі, маламути) — мають ризик перегріву або тривалого висихання шерсті.
Також не варто купати собак із хворобами серця, суглобів, інфекційною шкірною поразкою, післяопераційним станом або алергіями. Під забороною також купання самок у період тічки, цуценят до 3 місяців та літніх тварин.
Правила безпечного купання:
Не допускайте, щоб пес підпливав до човнів, надувних кіл або гідроциклів.
Завжди стежте за собакою у воді — навіть якщо вона добре плаває.
Не купайте тварину одразу після їжі — зачекайте хоча б годину.
Після кожного купання обов’язково сполосніть собаку прісною водою.
Оглядайте шкіру на наявність подразнень або алергічних реакцій.
Купання — це чудовий спосіб зміцнити зв’язок між людиною і собакою, але безпека завжди має бути в пріоритеті. Вибирайте правильні місця, дотримуйтесь порад ветеринарів — і літній відпочинок пройде без проблем.
Нагадаємо, порода собак Кавапу — переміш кавалер-кінг-чарльз-спанієля та пуделя — останніми роками завоювали серця мільйонів своєю схожістю на м’яких ведмежат. Однак за милою зовнішністю ховаються серйозні проблеми: ці собаки схильні до діареї, алергій та інших хвороб, попереджають вчені з Королівського ветеринарного коледжу.