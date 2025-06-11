Чоловіки / © Pexels

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Нові наукові дослідження показали, що відчуття заздрості, ревнощів і конкуренції серед людей пов’язане з їхнім зростом та ставленням до власної висоти. Зокрема, менші за зростом чоловіки частіше відчувають ці емоції і поводяться більш конкурентно порівняно з високими.

Про це пише Evolutionary Behavioral Sciences.

Дослідники Деніел Талбот та Пітер Джонасон проаналізували дані від 302 учасників (63% — чоловіки) і виявили кілька важливих закономірностей. По-перше, люди з нижчим зростом, особливо чоловіки, мають вищі показники внутрішньої конкуренції, заздрості та ревнощів. По-друге, ті, хто бажає бути вищими або має нижчий ідеальний зріст, також демонструють більшу конкуренцію з однолітками.

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Дослідження підтвердило, що психологічне сприйняття власного зросту має важливе значення для соціальних взаємодій та поведінки. Люди, незадоволені своїм зростом, більш схильні до внутрішньої конкуренції та ревнощів у стосунках з іншими.

Автори роботи наголошують, що розуміння зв’язку між задоволеністю власним тілом і соціальною поведінкою може допомогти у розробці програм підтримки позитивного ставлення до свого тіла та покращення психічного здоров’я, особливо для тих, хто почувається дискримінованим через стандарти суспільства щодо зросту.

Результати дослідження також розширюють знання про те, як фізичні характеристики впливають на соціальні ієрархії і конкуренцію, що важливо для подолання упереджень у різних сферах життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти назвали найпривабливіший зріст чоловіків для жінок.

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