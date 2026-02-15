Коти / © Associated Press

Коли світло потрапляє на очі кота у темряві, воно відбивається і повертається, створюючи характерне сяйво. Цей феномен не тільки захопив, але й надихнув на створення важливих технологій.

Про це йдеться у матеріалі popsci.

У 1933 році британський бізнесмен Персі Шоу, повертаючись додому з паба в Йоркширі, побачив два яскравих світлових відблиски на дорозі. Він різко загальмував — виявилося, що це очі кота. Можливо, саме вони врятували йому життя. Ця подія надихнула Шоу на винахід дорожніх відбивачів, які відбивають світло фар назад водієві, допомагаючи бачити в темряві.

Як світяться котячі очі

Усі очі мають сітківку — тонкий шар на задній частині ока, що поглинає світло та перетворює його на сигнали для мозку. У котів за сітківкою є додатковий відбивний шар — tapetum lucidum, якого немає у людей. Світло, що проходить через сітківку, відбивається від цього шару і повертається назад, даючи очам другий шанс «зловити» світло. Саме завдяки цьому очі котів світяться в темряві.

Вбудовані нічні окуляри

Ця особливість дає котам надзвичайну чутливість до світла. Вони можуть бачити навіть у світлі, яке для людини здається повною темрявою, що особливо корисно для нічних мисливців. Tapetum lucidum також є у корів, коней, овець, риб, дельфінів та китів, допомагаючи виживати в умовах низької освітленості.

Натхнення для сучасних технологій

Сучасні вчені також звертаються до котячих очей для розробки нових технологій. Професор електротехніки Йон Мін Сон з Корейського передового інституту науки і технологій створив камеру, натхненну очима кота. Вона оснащена відбивним шаром, який підвищує чутливість у темряві, а вертикальна щілинна діафрагма, як у котячих очей, допомагає краще розрізняти об’єкти у складних умовах.

Крім камер, принципи котячого зору можуть стати основою для робототехніки, автономних систем і носимих пристроїв, які повинні працювати в умовах змінного освітлення.

