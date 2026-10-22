Чому пасажири хворіють після польоту: стюардеса назвала головні помилки в літаку

Як не захворіти в літаку — головні поради бортпровідниці / © Pixabay

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Після кількох годин у літаку деякі пасажири можуть відчути нездужання. Бортпровідниця Ryanair Наомі Ротоло пояснила, що причиною може бути не холод у салоні, а контакт із мікробами, та назвала прості правила, яких варто дотримуватися під час польоту.

Про це повідомило видання Unilad.

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Вимикайте вентиляцію

За словами Ротоло, одна з помилок пасажирів — закривати індивідуальний вентиляційний отвір над головою через прохолодне повітря. Бортпровідниця радить залишати його увімкненим, щоб навколо пасажира постійно циркулювало повітря.

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Вона стверджує, що такий потік допомагає відводити частинки пилу та мікроби від особистого простору. Водночас кондиціоноване повітря може спричинити сухість у носі та роті, однак саме по собі, за словами стюардеси, не є причиною захворювання.

До чого краще не торкатися в літаку

Особливу увагу Ротоло радить приділяти гігієні. Зокрема, вона не рекомендує ходити салоном і особливо до туалету босоніж. Підлога там може бути забрудненою, а взуття також необхідне з міркувань безпеки у разі раптової турбулентності або необхідності швидко пересуватися салоном.

Особисті речі стюардеса також радить не ставити на підлогу, а за можливості зберігати у верхніх багажних полицях.

Ще одним місцем, яке варто очистити перед використанням, є відкидний столик. Ротоло рекомендує брати до літака антибактеріальні серветки та протирати поверхню, перш ніж класти на неї їжу, телефон чи інші речі.

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Який одяг обрати для польоту

Бортпровідниця радить одягатися шарами та брати із собою легку кофту, худі або шарф. Це дозволить не мерзнути через постійний потік прохолодного повітря.

Для перельоту вона також рекомендує закрите зручне взуття та шкарпетки. На думку Ротоло, це практичніший варіант за шльопанці чи перебування босоніж як з погляду гігієни, так і безпеки.

Нагадаємо, в Японії перед вильотом терміново скасували рейс і викликали фахівців для перевірки літака. Причиною став незвичний «нелегальний пасажир», якого знайшли в салоні під час підготовки до зльоту.

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