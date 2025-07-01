Чому погані сни можуть бути ранньою ознакою розвитку деменції: подробиці

Сон / © Credits

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Третину життя людина проводить уві сні, а значну частину цього часу — у сновидіннях. Попри важливість сну, багато питань про природу сновидінь та їхній вплив на здоров’я мозку залишаються відкритими. Останні дослідження, опубліковані 2022 року в журналі eClinicalMedicine, показали, що часті погані сни та жахіття можуть сигналізувати про підвищений ризик розвитку деменції.

Про це пише Science Alert.

Вчені проаналізували дані понад 3200 учасників різного віку, які не мали діагнозу деменції на початку дослідження. Впродовж 5–9 років вони відстежували когнітивний стан учасників. Результати показали, що серед людей середнього віку, які щотижня бачать жахіття, ймовірність значного зниження когнітивних функцій була вчетверо вищою. У старших учасників часті жахіття збільшували ризик діагностування деменції вдвічі.

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Особливо яскраво цей зв’язок проявлявся у чоловіків. Так, літні чоловіки з регулярними жахіттями мали уп’ятеро більшу ймовірність розвитку деменції, водночас у жінок цей ризик зростав на 41%.

Дослідники зазначають, що жахи можуть бути не лише симптомом, а й потенційною причиною когнітивних порушень. Водночас гарною новиною є те, що жахіття піддаються лікуванню, яке вже показало позитивний вплив на уповільнення прогресування хвороби Альцгеймера.

Подальші дослідження мають з’ясувати, чи можуть жахіття у молодих людей також сигналізувати про ризик розвитку недоумства, а також як інші характеристики снів впливають на здоров’я мозку. Вивчення сновидінь відкриває нові перспективи для ранньої діагностики і профілактики серйозних неврологічних захворювань.

Нагадаємо, фізіологічні зміни в організмі є основною причиною змін у структурі сну після 40–50 років. Особливу роль у цьому відіграє гіпоталамус — частина мозку, яка відповідає за регуляцію циркадних ритмів, або внутрішнього біологічного годинника.

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З віком знижується вироблення мелатоніну — гормону сну, через що циркадні ритми зміщуються: люди починають лягати спати і прокидатися раніше. Крім того, зменшується частка глибокого сну (стадія N3), а поверхневого стає більше, що підвищує чутливість до зовнішніх подразників, як-от як шум і світло. Хоча ці зміни не вважаються патологією, вони можуть призводити до втоми, дратівливості та сонливості вдень.