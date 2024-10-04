Чому померла королева Єлизавета та які факти з її життя ви точно не знали: подробиці

Минуло два роки, як не стало королеви Єлизавети Другої, і лише зараз стала відома справжня причина смерті монархині. Таємницю розкрив колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон, який зустрічався з королевою незадовго до її смерті. Крім цього, стали відомі й несподівані факти з її життя.

Всі деталі – в ексклюзиві TSN.ua.

Чому насправді померла Єлизавета ІІ?

Серце королеви Єлизавети другої зупинилося 8 вересня 2022 року о 15:10 у замку Балморал, що у Шотландії. Монархиня пішла з життя у 96 років. Тодішню прем'єр-міністерку Великої Британії Ліз Трасс сповістили про смерть голови держави о 16:30 кодовою фразою "Лондонський міст упав". Після цього розпочалося виконання плану "Лондонський міст".

Офіційно про смерть Єлизавети Другої оголосили 8 вересня о 18:31 за місцевим часом, а похорон відбувся аж 19 вересня. Вже згодом стало відомо, що до обіду 8 вересня 2022 року лікарі повідомили, що здоров'я королеви Єлизавети II швидко погіршується, і взяли її під медичний нагляд. Офіційний акаунт королівської сім'ї в Twitter підтвердив, що королева перебувала під медичним наглядом у Балморалі після того, як лікарі висловили занепокоєння.

У заяві говорилося наступне: "після подальшого обстеження сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності та рекомендують їй залишатися під медичним наглядом у Балморалі".

Борис Джонсон розкрив таємницю

Після цієї інформації Велику Британію охопила тривога. А національний мовник BBC One з 15 години за місцевим часом змінив програму: замість анонсованих передач вийшов спеціальний випуск новин, а усі розважальні шоу скасували. Й до сьогодні справжня причина смерті не була відома на загал.

Раніше йшлося про те, що причиною стала старість, але якось містер Брандрет, який був другом принца Філіпа від 1970-го року, заявив, що життя королеви забрала хвороба, втім, не уточнював, яка саме. І от днями колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон розкрив цю таємницю.

Як з’ясувалося, він за кілька днів до смерті королеви зустрічався з нею. Ба більше, у межах своїх відвертих мемуарів, що готуються до публікації, які називаються "Звільнений", пан Джонсон пригадав свою останню зустріч з монархинею, заявивши, що знав про її стан понад рік, і назвав діагноз.

"Я вже рік чи більше знав, що королева має рак кісток, і її лікарі хвилювалися, що будь-якої миті її стан може різко погіршитися. Вона здавалася блідою і згорбленішою, на руках і зап'ястях у неї були темні синці, ймовірно, від крапельниць або ін'єкцій", - вказано в повідомленні.

Як жила королева в останні тижні?

Однак Борис Джонсон зауважив, що попри свій стан, королева так само сяяла своїм гострим розумом на їхній останній зустрічі. Втім, можна лише уявити, що відчувала королева, бо симптоми раку кісток включають постійний біль у кістках, який згодом посилюється і триває вночі, набряк та почервоніння кістки, слабкі кістки, які легше ламаються, та труднощі з рухом.

Про те, що королева Єлизавета II мала труднощі з пересуванням на публіці, регулярно повідомляли співробітники палацу. Але королівська сім'я ніколи не підтверджувала діагноз, поставлений монархині, і в свідоцтві про смерть як причину було зазначено "старість".

Згодом хворобу виявили у інших членів королівської сім’ї!

Нагадаємо, що вже після смерті королеви з’явилася інформація, що й король Чарльз III також хворий. Про це оголосили в Букінгемському палаці на початку 2024 року, там зазначили, що це не рак передміхурової залози, але захворювання виявили під час недавнього лікування монарха через збільшення простати. Водночас він продовжував виконувати державні обов’язки, хоча і на певний час зник з публіки.

Також у березні 2024 року стало відомо про рак у 42-річної принцеси Уельської, дружини спадкоємця британського престолу Вільяма Кетрін - Кейт Міддлтон. Сама вона повідомила, що онкологічне захворювання було виявлено під час тестів, зроблених після операції на черевній порожнині, яку вона перенесла у січні. Проте тип раку Кейт не назвала, а лише наголосила, що буде зосереджена на здоров’ї, а коли стан покращиться, повернеться до роботи.

А вже у червні вона вперше з’явилася на публіці після оголошення хвороби. Кейт Міддлтон проїхала в кареті перед урочистою церемонією виносу прапора, під час якої вона мала також з'явитися на балконі Букінгемського палацу. Тож Кейт разом з іншими членами королівської родини приймала парад, стоячи з дітьми на балконі палацу.

Правління Єлизавети ІІ: цікаві факти з життя королеви

Нагадаємо, що Єлизавета Друга правила Великою Британією найдовше в історії. З моменту смерті королеви, новим монархом Великої Британії став її старший син – король Чарльз III, якого коронували 6 травня 2023 року у Вестмінстерському абатстві. Втім, королева залишилася у багатьох серцях своїх підданих, а згодом людям розповіли про 12 найцікавіших фактів із життя Єлизавети Другої.

Отож, перший - у Єлизавети було кілька незвичайних прізвиськ. У дитинстві її батько, мати та сестра називали її "Лілібет". А коли принцеса вийшла заміж за принца Філіпа 1947 року, він став називати її "моя капусточка", але, звісно, лише у приватній обстановці.

Другий факт – вона з дитинства любила їсти сендвічі з джемом, так званий "джемовий пені", за обіднім чаєм. Цей десерт королева вперше спробувала, коли їй було п'ять років, але відтоді вона продовжувала їх їсти протягом усього життя. Для розуміння – це такий собі сендвіч, намащений вершковим маслом, малиновим або полуничним джемом і розрізаний на маленькі кружальця розміром зі стару англійську монету пенні, звідси й назва.

Третій факт - королева була досить гарною водійкою. Вона навчилася керувати ще в 19 років і була єдиною людиною у всій Британії, якій дозволялося керувати автомобілем без прав. А також їй не потрібен був паспорт, адже вона королева.

Четвертий факт – Єлизавета друга любила гарний джин. Королівський шефкухар Даррен Макгрейді якось розповідав, що королева випивала чотири порції напою на день. Єлизавета II також любила поєднувати джин із лікером "Дюбонне", а іноді пила вино і полюбляла сухий мартіні, особливо під час перельотів.

П’ятий факт – протягом багатьох років у королеви Єлизавети Другої було понад 30 коргі. Вона люб ла собак і все життя ними опікувалася, і в останню путь її також проводжали коргі – два її пси Міка та Сенді, про яких зараз піклується невістка королеви – Сара Йоркська.

Шостий факт – королева була одружена лише один раз. Вважається, що вона була таємно заручена з принцом Філіпом протягом трьох років, і палац чекав, поки Єлизаветі виповниться 21 рік, щоб офіційно оголосити про їхні заручини. У шлюбі вони прожили довгі 73 роки.

Сьомий факт із життя Єлизавети - вона купила тканину для того, щоб пошити свою весільну сукню на військові купони, запроваджені після Другої світової війни. Кожній людині в Англії було дозволено мати певну кількість купонів на одяг, але оскільки вона була королівською особою, їй було дозволено мати 200 додаткових купонів. Весілля Єлизавета та Філіп зіграли у 1947 році, разом вони виростили чотирьох дітей. Її чоловік Філіп, нагадаємо, помер 9 квітня 2021 року у віці 99 років.

Восьмий факт із життя королеви - крім собак коргі, вона обожнювала коней і кінні перегони. Це була її пристрасть на все життя. Вона їздила верхи практично до самої смерті.

Дев’ятий факт – монархиня також "володіла" декількома незвичайними тваринами, яких їй часто дарували з інших країн і які утримувалися в Лондонському зоопарку. Колись їй подарували кількох лінивців із Бразилії, а ще вона мала принаймні одного слона, крокодила, кенгуру, ведмедя, двох бегемотів, ну й знову ж таки, коней було дуже багато й частенько їй їх дарували уряди або інші королівські сім'ї. А ще технічно їй належав кожен лебідь, що плавав водними шляхами Великої Британії.

Десятий факт про життя королеви – вона була прихильницею "Аббатства Даунтон" і не пропускала жодної серії цієї історичної драми. Їй також подобалися англійські мильні опери "Жителі Іст-Енду", "Доктор Хто", поліцейська драма "Суто англійські вбивства" та "X-Фактор". Однак достеменно невідомо, чи дивилася вона серіал Netflix "Корона" – вигадану версію історії її життя.

Одинадцятий факт про королеву – був один продукт, який Єлизавета ІІ не переносила і це часник. Жодна страва, яку їй подавали, не містила його, і цибулю вона теж не дуже любила. До речі, королева Камілла наслідує приклад своєї померлої свекрухи і також не їсть часник. А ось що про вподобання королеви колись сказав її шефкухар.

І дванадцятий факт – королева Єлизавета не любила бороди і вимагала, щоб у її найближчому оточенні їх голили. Але був один виняток – своєму улюбленому онуку принцу Гаррі монархиня часто дозволяла не голити бороду.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон пригадав свою останню зустріч з монархинею, заявивши, що знав про її стан понад рік.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.