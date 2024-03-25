Чому потрібно харчуватися збалансовано: користь мʼяса, овочів та кисломолочних продуктів

Вживання м'яса, овочів та "кисломолочки" може мати користі для здоров'я ознаки, оскільки вони є джерелом багатьох поживних речовин, які необхідні для правильного функціонування організму.

Від вживання певних продуктів може покращуватися якість життя, стан здоров’я та травлення. Проте далеко не всі знають, які саме ці продукти і як вони впливають на нас. Але виявляється, що на людей позитивно впливає вживання м’яса, кисломолочних продуктів, а також овочів та фруктів.

ТСН.ua розповість, яка користь від вживання цих продуктів.

Яка користь для здоров'я від вживання м'яса

Вживання м'яса може мати користі для здоров'я ознаки, оскільки воно є джерелом багатьох поживних речовин, які необхідні для правильного функціонування організму.

В м’ясі є важливий для нас білок. Він необхідний для “будівництва” та “ремонту” тканин у тілі, підтримки в здоровому стані м’язів. Наприклад, спортсменам під час фізичних навантажень рекомендується вживати різні види м’яса, зокрема, птиці.

Водночас червоне м'ясо, таке як яловичина і ягнятина, містить гемове залізо, яке легше всього засвоюється організмом порівняно з негемовим залізом рослинного походження. Залізо необхідне для формування гемоглобіну в крові та транспортування кисню до клітин.

Крім того, м'ясо містить вітаміни групи В: такі як вітамін В12, який необхідний для нормальної роботи нервової системи та формування червоних кров'яних клітин.

Однак важливо пам'ятати, що занадто велике споживання м'яса може мати негативний вплив, зокрема - збільшувати ризик захворювань серця та інших захворювань. Рекомендується споживати м'ясо в міру, включаючи в раціон різноманітні інші джерела білка і поживних речовин, такі як риба, яйця, молочні продукти, бобові та овочі.

Фото: Unsplash

Яка користь для здоров'я від вживання кисломолочних продуктів

Вживання кисломолочних продуктів може мати кілька позитивних для здоров'я ефектів, особливо через їх вміст корисних мікроорганізмів і поживних речовин.

“Кисломолочка” містить живі культури бактерій, які відомі як пробіотики. Ці добрі бактерії можуть підтримувати здоров'я кишківнику, зберігаючи його мікробіом в балансі, а також покращувати імунну систему.

Крім того, кисломолочні продукти є джерелом кальцію, який необхідний для здоров'я кісток і зубів. Регулярне споживання “кисломолочки” може допомогти у поповненні кальцієвого резерву організму.

Йогурти та домашній сир містять білок, який важливий для “будівництва” м'язової тканини та забезпечення енергії. Вони також можуть містити вітаміни групи В, мінерали та інші поживні речовини.

На загальний стан здоров’я кисломолочні продукти також впливають. Пробіотики, які в них містяться, можуть допомагати у підтримці здорового стану кишківнику, зменшуючи ризик ряду захворювань, таких як запори, діарея та запалення.

Домашний плавленый сыр из творога / Фото: Credits

Яка користь для здоров'я від вживання овочів

Овочі багаті на вітаміни, такі як вітамін С (містяться у помідорах та перці), вітамін К (у шпинаті та брокколі), вітамін А (у моркві та бататі) та фолати (у шпинаті та брокколі). Овочі також містять різноманітні мінерали, такі як калій, магній та кальцій.

Крім того, овочі мають антиоксидантну дію. Багатість антиоксидантів у овочах допомагає боротися зі стресом оксидативного походження та запобігати пошкодженню клітин. Наприклад, бета-каротин, знайдений у багатьох оранжевих та червоних овочах, таких як морква та червона ріпа, перетворюється в організмі в вітамін А, що є потужним антиоксидантом.

Овочі містять розчинні та нерозчинні волокна, які сприяють здоров'ю кишківнику, підтримуючи правильну роботу травлення і зменшуючи ризик розвитку запорів та деяких захворювань кишечника.

Також важливо розуміти, що регулярне споживання овочів пов'язане зі зменшенням ризику розвитку серцево-судинних захворювань, деяких форм раку, діабету типу 2 та інших хронічних захворювань.

Яка користь для здоров'я від вживання фруктів

Фрукти багаті на вітаміни, зокрема вітамін C, який сприяє імунній системі та здоров'ю шкіри. Вітамін A, який важливий для зору та здоров'я шкіри, і калій, який допомагає контролювати артеріальний тиск.

Фрукти також містять різноманітні антиоксиданти, такі як флавоноїди, каротиноїди та фітонутрієнти, які захищають клітини від пошкоджень, запобігають запаленню та зменшують ризик розвитку хронічних захворювань.

Крім того, фрукти містять розчинні та нерозчинні волокна, які підтримують здоров'я кишківника, сприяють нормальному травленню, запобігають запорам та знижують ризик розвитку хвороб.

Фрукти мають низьку калорійність і високий вміст води та волокон, що робить їх ідеальними для включення в раціон при збалансованому харчуванні та контролі ваги.

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