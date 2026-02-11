Чому потрібно гладити кота перед сном: ветеринари назвали несподівану користь

Кіт / © unsplash.com

Звичайна вечірня звичка приділити увагу домашньому улюбленцю може мати значно глибше значення для здоров’я, ніж прийнято вважати. Ветеринарні лікарі та науковці стверджують, що тактильний контакт із котом перед сном позитивно впливає не лише на емоційний стан тварини, а й на фізіологічні показники людини.

Про це повідомляють «Новини N».

Експерти наголошують, що вечірнє погладжування для кота — це потужний сигнал безпеки та стабільності. Особливо це важливо для тварин, які живуть у міському середовищі. Такий ритуал допомагає чотирилапому відчути міцний зв’язок із господарем, що автоматично знижує рівень стресу.

Створюючи передбачувану і спокійну атмосферу перед сном, власник допомагає тварині розслабитися, що гарантує спокійнішу ніч без зайвої активності улюбленця.

Наукове пояснення

Ветеринарка та науковиця Надін Гуркова пояснює, що тактильний контакт є одним із ключових інструментів комунікації.

«Погладжування та терапевтичний масаж котів зменшують стрес, пов’язаний із хронічним болем, а п’ять хвилин погладжування можуть знизити артеріальний тиск. І навпаки, припинення погладжування пов’язують зі збільшенням рівня кортизолу», — зазначає Гуркова.

Для власника користь не менша: контакт із м’якою шерстю тварини стабілізує серцевий ритм та стимулює вироблення окситоцину — «гормону щастя», що є природним засобом проти безсоння.

Важливі застереження

Попри беззаперечну користь, фахівці закликають поважати особисті кордони тварини. Консультантка групи поведінкових наук ASPCA Саманта Нігбур попереджає, що коти мають різний поріг чутливості до дотиків.

«Коти схожі на людей — деякі отримують задоволення від фізичного контакту з іншими, а деякі — лише від невеликої кількості», — підкреслює експертка.

Тому, якщо тварина демонструє ознаки невдоволення або намагається піти, не варто примушувати її до ласки, адже це може дати зворотний ефект і підвищити рівень стресу.

Нагадаємо, ветеринари пояснюють, що раптове бажання кота постійно лежати на господареві може мати кілька причин. Найчастіше це прояв довіри та прихильності: тварина відчуває емоційний стан людини й намагається бути поруч, особливо під час стресу або хвороби.

Також коти шукають тепло, маркують «свого» господаря запахом або реагують на гормональні зміни — як власні, так і людини. У деяких випадках надмірна ласкавість може сигналізувати про стрес, вікові зміни чи проблеми зі здоров’ям, через що тварина шукає безпеки та комфорту.