Чому препарати для схуднення допомагають не всім: 6 основних причин

Як схуднути / © pixabay.com

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Популярні і розрекламовані препарати для видалення жиру, такі як Ozempic та Wegovy, обіцяють швидкі результати. Але для багатьох користувачів вони не працюють так, як очікувалося.

Чому так стається, розповідається у статті Bild.

Неправильне дозування

Активний інгредієнт семаглутид слід вводити в організм повільно, щоб уникнути побічних ефектів. Препарат стає повністю ефективним лише після досягнення дози до 2,4 міліграма на тиждень (Ozempic та Wegovy). Mounjaro містить 15 мг активного інгредієнта тирзепатиду.

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Ті, хто занадто рано припиняє прийом або не дотримується схеми дозування, ризикують, що ін’єкція не подіє належним чином. Багато пацієнтів повідомляють, що відчувають помітний ефект лише через вісім-дванадцять тижнів.

Важливо: Тим, хто має проблеми з побічними ефектами, слід дотримуватися меншої дози протягом тривалішого періоду. Ваш організм може поступово до неї звикнути, і дозу завжди можна збільшити пізніше.

Немає ефекту без фізичних вправ та правильної дієти

Одних лише ін’єкцій недостатньо. Хоча вони й стримують апетит, вони не замінюють здорового харчування та фізичних вправ. За словами експертів, дієта становить 80 відсотків успіху у схудненні, а фізичні вправи — 20 відсотків.

Зменшення споживання калорій на 500 на день достатньо для схуднення, якщо припустити, що більшість людей мають потребу в калоріях від 2000 до 2500 калорій. Для досягнення цієї мети експерти рекомендують вживати якомога більше необроблених продуктів, пити багато води та не вживати алкоголю.

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Багато людей спочатку відчувають швидку втрату ваги. Однак часто це просто затримка води. У міру того, як організм адаптується, втрата ваги може зупинитися або навіть тимчасово регресувати. Але це не привід для паніки.

Стрес блокує прогрес

Нестача сну та надмірний стрес призводять до гормональних збоїв. Голод зростає, мотивація знижується. Результат: повернення до старих моделей поведінки.

Тому лікарі рекомендують спати від семи до дев’яти годин на добу та використовувати перевірені методи управління стресом, такі як усвідомленість або ведення щоденника.

Хвороби уповільнюють ефект

Хвороби також можуть перешкоджати втраті ваги, наприклад:

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Якщо ви не бачите прогресу, незважаючи на правильне використання, вам слід звернутися до лікаря. Можливо, існує основне захворювання, яке потребує лікування.

Нереалістичні очікування

Ті, хто сподівається схуднути за кілька тижнів за допомогою ін’єкцій для схуднення, часто розчаровуються. Шлях довгий та індивідуальний. Важливий довгостроковий розвиток.

Не боріться самотужки

Схуднути особливо важко без підтримки. Отримайте мотивацію від родини та друзів; це може творити дива. Обмін ідеями на онлайн-форумах, у групах підтримки або з дієтологом також може допомогти.

Раніше повідомлялося, що у популярного препарату для схуднення виявили небезпечний побічний ефект «в спальні».

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Також ми писали, чи дійсно «Оземпік», який викликає справжній фурор серед тих, хто роками бореться із зайвими кілограмами, допомагає схуднути без шкоди для здоров’я.