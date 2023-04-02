Чому ретельне весняне прибирання може нашкодити здоров'ю: шокувальне пояснення вчених

Британське дослідження показало, що забруднитися може бути корисним для здоров’я.

Пандемія Covid-19 змусила людей ретельніше прибирати вдома, але чистота та гігієна - це не одне і те саме. Надто часте прибирання може нашкодити здоров'ю. Вчені стверджують, що для здорової імунної системи потрібно контактувати із мікроорганізмами. На їхню думку, це допомагає регулювати імунітет.

Про це пише BBC News із посиланням на різні дослідження.

Саллі Блумфілд, голова Міжнародного наукового форуму з домашньої гігієни та почесна професорка Лондонської школи гігієни та тропічної медицини, стурбована тим, що пандемія змусила багатьох людей набути шкідливих звичок щодо прибирання. Наприклад, нав’язливо драїти підлогу, замість того, щоб просто дотримуватися належної гігієни, що допоможе запобігти поширенню хвороб.

"Люди одержимі чистотою, бо вважають її засобом захисту від мікробів. Асоціація чистоти зі здоров'ям закладена у нашій ДНК… Під час процесу еволюції ми виробили рефлекс огиди, який змушує нас уникати речей, які є бридкими чи смердючими", - сказала вона.

Опитування, проведене Королівським товариством громадської охорони здоров’я (RSPH) у Британії, показало, що забруднитися може бути корисним для здоров’я. У дослідження розповідається, що діти, які ростуть на фермах, менше страждають від астми та алергії та мають меншу ймовірність розвитку аутоімунних захворювань, таких як хвороба Крона, бо вони в ранньому віці контактували з різноманітнішими мікроорганізмами, які допомагали регулювати їхній імунітет.

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Почесний професор медичної мікробіології в Університетському коледжі Лондона (UCL) Грем Рук стверджує, що насправді не реагувати надмірно на нешкідливі мікроби імунну систему тренує контакт неінфекційними організмами, які існували протягом більшої частини нашої еволюційної історії, а не дитячі інфекції чи чистота в будинку.

"Ми народжуємося з повністю сформованою імунною системою, яка потребує програмування. Програмуванням займаються "старі друзі" (неінфекційними організмами - ред.). Вони вчать імунну систему не реагувати на такі речі, як пилок і харчові алергени, які є абсолютно нешкідливими", - пояснив він.

У ще одному дослідженні, проведеному 2021 року, сказано, що діти отримують усі необхідні мікроорганізми для розвитку здорової імунної системи через вакцини, природне середовище та корисну мікробіоту, яку вони отримують від матерів під час пологів.

"Нам безумовно потрібно контактувати з мікробіотою наших матерів і природного середовища, і якщо цього не зробити, це, безумовно, сприяє імунорегуляторним розладам, таким як алергія, оскільки ці мікроорганізми створюють механізми, які регулюють імунну систему", - наголосив Рук.

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