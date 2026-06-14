Чому шоколад із холодильника смачніший: пояснення науковців

Шоколад / © Credits

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Дискусія про те, де краще зберігати шоколад, у холодильнику чи при кімнатній температурі, триває вже багато років. Одні вважають, що охолодження псує смак ласощів, інші переконані, що саме холодний шоколад приносить більше задоволення. Тепер свою відповідь дали науковці.

Про це йдеться у матеріалі dailymail.

Професор експериментальної психології Оксфордського університету Чарльз Спенс стверджує, що шоколад, який зберігався в холодильнику, може бути навіть смачнішим за той, що лежить у кухонній шафці.

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Чому холодний шоколад подобається більше

За словами дослідника, охолодження впливає не лише на смак, а й на текстуру продукту. Однією з переваг є характерний хрускіт під час розламування плитки.

«Людям подобаються продукти, які створюють приємні звуки під час споживання. Холодний шоколад ламається з більш виразним клацанням, що додає задоволення від його вживання», — пояснив професор.

Крім того, низька температура змушує шоколад повільніше танути в роті. Завдяки цьому смак розкривається поступово, а сам процес поїдання стає довшим і приємнішим.

Психологічний ефект також має значення

Науковець звертає увагу й на психологічний аспект. Продукти, які дістають із холодильника, часто сприймаються як свіжіші, а це позитивно впливає на смакові враження.

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Також охолодження дещо приглушує надмірну солодкість або гіркоту шоколаду, роблячи смак більш збалансованим і освіжаючим.

Більшість людей уже обирає холодильник

Опитування, проведене у Великій Британії серед 2 тисяч споживачів, показало, що влітку близько 80% любителів шоколаду зберігають його саме в холодильнику.

Серед причин:

69% респондентів хочуть запобігти швидкому таненню шоколаду;

51% подобається характерний хрускіт холодної плитки;

багато учасників опитування вважають охолоджений шоколад більш освіжаючим у спекотну погоду.

Чи корисний шоколад для здоров’я

Науковці нагадують, що шоколад містить сотні біологічно активних сполук. Особливо корисним вважається темний шоколад, який є джерелом магнію, заліза та антиоксидантів.

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Деякі дослідження також свідчать, що шоколад може впливати на вироблення серотоніну, ендорфінів і дофаміну — речовин, пов’язаних із гарним настроєм та відчуттям задоволення.

Водночас експерти радять дотримуватися помірності, адже багато видів шоколаду містять значну кількість цукру та калорій.

Отже, якщо суперечка про те, де тримати шоколад, точиться і у вашій родині, науковець з Оксфорда схиляється на бік холодильника — особливо влітку.

Нагадаємо про те, що відбувається з мозком, коли ми спимо під дією кави. Кофеїн не завжди скорочує час сну або заважає людині заснути, проте він може змінювати показники мозкової активності.

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