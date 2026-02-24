Чому собака кладе на вас лапи: кінологи пояснили таємну мову улюбленців

Собаки часто кладуть лапи на господаря, але причини можуть бути різні

Власники собак часто стикаються з ситуацією, коли улюбленець підходить і наполегливо кладе лапи на ноги чи коліна. Більшість людей сприймає це як звичайне бажання привернути увагу, проте насправді тварина таким чином намагається повідомити вам дещо важливе.

Про це пише Southern Living.

Прояв любові або ознака тривоги

Якщо ваш собака кладе лапу на вас, поки ви його гладите, це може бути його способом сказати «я тебе люблю». Кінологи пояснюють, що в такий спосіб тварина подовжує фізичний контакт і відповідає взаємністю на вашу ласку.

Водночас такий жест може свідчити і про протилежні емоції, зокрема про тривогу чи невпевненість. Щоб зрозуміти справжню причину, фахівці радять звернути увагу на загальну мову тіла пухнастика.

«Якщо ваш собака демонструє ознаки тривоги, такі як прицмокування губами, позіхання і притиснуті вуха, це може означати, що він почувається невпевнено і шукає ласки», — пояснює тренерка Ребекка Форрест.

Базова потреба у їжі чи грі

Ще однією поширеною причиною такої поведінки є звичайний голод. Якщо дотик лапою супроводжується кружлянням навколо миски, пильним поглядом на вас або скигленням, улюбленець просто натякає, що настав час обіду. Проте експерти застерігають: якщо собака постійно вимагає їжу в такий спосіб, краще не реагувати, інакше тварина сама вирішуватиме, коли їй їсти, що може призвести до проблем із зайвою вагою.

Крім того, за допомогою лап собака може просити вас погратися з ним, випустити на вулицю або дістати улюблену іграшку, яка закотилася під диван. А от якщо тварина кладе на вас лапи під час сну, це свідчить про її потребу в безпеці та теплі: так собака переконується, що ви поруч, але водночас зберігає свій особистий простір.

