Чому солом’яний дах не протікає: секрет водонепроникності, який дивує багатьох

Чому солом’яний дах не протікає / © Pixabay

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Багато хто вважає, що така покрівля повинна швидко намокати й протікати. Насправді ж правильно влаштований солом’яний дах є напрочуд стійким до опадів і може служити десятки років без втрати своїх властивостей, пишуть в EngineerFix.

Чому солом’яний дах не пропускає воду

Головний секрет полягає не в тому, що солома є водонепроникним матеріалом. Навпаки, її захисні властивості забезпечують особлива технологія укладання, товщина покрівлі та крутий нахил даху.

Під час будівництва солому або очерет укладають дуже щільними шарами, товщина яких може перевищувати 30 сантиметрів. Кожне стебло розташовується під значним кутом, тому дощова вода практично миттєво стікає вниз під дією сили тяжіння.

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У результаті намокає лише верхній шар покриття завтовшки кілька сантиметрів, тоді як внутрішні шари залишаються сухими. Саме вони захищають дерев’яну конструкцію будинку від проникнення вологи.

Чому важливий кут нахилу покрівлі

Однією з головних умов довговічності солом’яного даху є його крутий нахил.

Фахівці рекомендують, щоб кут становив щонайменше 45 градусів, а оптимальним вважається близько 50–55 градусів. За таких умов вода не затримується на поверхні й не встигає проникнути всередину покриття.

Кожне окреме стебло фактично працює як маленький водостік, передаючи краплі води наступному стеблу, поки вони не стечуть за межі покрівлі.

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Коли солом’яний дах починає протікати

Якщо на такому даху з’являються протікання, найчастіше проблема полягає не в самій технології, а в природному зношуванні або недостатньому догляді.

Найбільш уразливою частиною є коник — верхня лінія даху, де сходяться два схили. Саме ця ділянка найбільше потерпає від сонця, дощу, вітру та снігу, тому потребує періодичного оновлення.

Також вода може проникати через місця примикання до димарів, мансардних вікон або внутрішніх кутів покрівлі, якщо вони були виконані з порушенням технології чи втратили герметичність із часом.

Що скорочує термін служби солом’яної покрівлі

На довговічність покриття впливають не лише погодні умови, а й зовнішні чинники.

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Серед найпоширеніших причин пошкоджень:

птахи, які висмикують солому для облаштування гнізд;

гризуни, що можуть робити ходи всередині покрівлі;

мох і водорості, які затримують вологу;

гілки дерев, що постійно торкаються даху або затінюють його, заважаючи швидкому висиханню після дощу.

Скільки років служить солом’яний дах

Термін експлуатації залежить від матеріалу та якості монтажу.

Найдовше служить очеретяна покрівля — за належного догляду вона може прослужити від 25 до 40 років, а в окремих випадках навіть довше. Покриття із пшеничної соломи зазвичай експлуатують близько 25–35 років.

При цьому коник покрівлі оновлюють значно частіше — приблизно кожні 10–15 років, оскільки саме він зазнає найбільшого навантаження від погодних умов. Регулярні огляди, своєчасний ремонт дрібних пошкоджень і очищення від моху дозволяють значно продовжити строк служби такого даху.

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FAQ

Чи протікає солом’яний дах під сильним дощем?

Ні, якщо покрівлю змонтовано відповідно до технології. Завдяки щільному укладанню матеріалу та крутому нахилу даху вода швидко стікає вниз, тому всередину проникає лише поверхнева волога, яка не доходить до несучої конструкції.

Чому солом’яний дах не гниє?

Основна причина — швидке висихання після опадів. Волога не затримується всередині покриття, а природна вентиляція забезпечує постійне просушування матеріалу. Якщо дах регулярно очищають від моху, а пошкодження своєчасно ремонтують, процес гниття значно сповільнюється.

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