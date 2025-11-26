Чому старше покоління накопичує мотлох — пояснення, що викликало суперечку в Мережі

Про конфлікт поколінь / © Стаханов

У світі все гучніше обговорюють явище, яке вже отримало назву boomer junk — схильність старшого покоління накопичувати речі, які їхні діти вважають непотрібним мотлохом.

Про це пише Daily Mail.

У багатьох родинах сварки через завалені гаражі, горища та шафи перетворилися на справжні «дуелі» між батьками-бумерами та їхніми дорослими дітьми. Молодь намагається звільнити простір — батьки відчайдушно відстоюють кожну стару річ.

Чому старші покоління не можуть позбутися речей

Експерти та журналісти пояснюють, що причина не в упертості, а в різних життєвих досвідах.

Раніше речі були дорогими, а житло — доступним. Тож меблі, посуд чи техніка сприймалися як інвестиція, яку варто берегти десятиліттями.

Батьки бумерів пережили війну та дефіцит, коли нічого не можна було викидати.

На сентиментальну цінність також слід зважати. Старші люди вважають себе хранителями родинних «скарбів»: сервізів, меблів, килимів.

Тому, коли молодь відмовляється забирати старовинні серванти, кришталеві вази чи бабусині сервізи, батьки часто сприймають це як особисту образу.

Чому молоде покоління не хоче успадковувати речі

Мілленіали та покоління Z обирають мінімалізм і досвід замість володіння речами.

Житло стало надзвичайно дорогим і маленьким. Молодь живе у студіях або орендує кімнати — ніде зберігати громіздкі меблі.

Речі подешевшали. Їх легко замінити. Як і новий стиль у квартирі.

Пріоритет — враження, а не предмети. Подорожі, події, кафе, емоції — замість сервізів і ваз.

Це створює глибоку культурну прірву. Те, що бумери вважають цінними сімейними речами, для їхніх дітей — зайвий тягар.

«Бумерський мотлох» спричинив конфлікт поколінь

Журналістка Daily Mail зазначає, що намагання «таємно» викинути речі батьків часто закінчуються конфліктами — аж до сліз через старий стілець чи зламаний тренажер. Старші люди бачать у цих речах частину свого минулого, яке не хочуть втрачати.

Деякі психологи додають: швидкий розвиток технологій лише підсилює бажання людей старшого віку триматися за старі предмети як за «острів стабільності».

Що робити родинам

Фахівці дають поради обом сторонам конфлікту.

дітям — проявляти більше дипломатії та розуміння,

батькам — не сприймати відмову як знецінення, а як іншу філософію життя.

«Якщо ваші діти не хочуть успадкувати серванти чи кришталеві вази — це не особиста образа», — пише авторка.

Молодим же рекомендують бути ввічливими й після свят здавати непотрібні подарунки на благодійність або продавати онлайн без зайвих драм.

Нагадаємо, раніше психологи давали поради, як побудувати гармонійне співжиття з літніми родичами. Розуміючи деякі особливості літнього віку, можна побудувати нормальне спільне життя, вважають знавці.