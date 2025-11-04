Відкриті ілюмінатори під час зльоту та посадки є вимогою безпеки пасажирів та екіпажу літака

Реклама

Вимога бортпровідників тримати штори ілюмінаторів відкритими під час зльоту та посадки літака може здаватися пасажирам, особливо на нічних рейсах, простою примхою чи навіть незручністю. Насправді це є ключовою вимогою авіаційної безпеки, яка може врятувати життя пасажирам і екіпажу в критичній ситуації. Відкрите вікно допомагає забезпечити ситуаційну обізнаність і швидку евакуацію.

Про це пише People з посиланням на експертів у сфері авіації.

Критичні фази польоту

Пілот і зв’язковий Cirrus Aviation Services Рок Садді пояснив, що штори залишають піднятими під час зльоту та посадки, оскільки це дві найкритичніші фази польоту. Ці дві фази є статистично найнебезпечнішими.

Реклама

Згідно з даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), 61% усіх авіакатастроф, зафіксованих з 2005 по 2024 рік, сталися саме під час зльоту (128 випадків) або посадки (788 випадків).

«Штори вікон залишають піднятими під час зльоту та посадки, двох найбільш критичних фаз польоту, для забезпечення ситуаційної обізнаності як пасажирів, так і екіпажу», — зазначив Рок Садді.

Як відкриті штори допомагають під час надзвичайної ситуації

У разі аварійної ситуації час має вирішальне значення, оскільки екіпаж має лише кілька секунд для ухвалення рішень та початку евакуації. При цьому відкриті штори виконують три критичні функції:

Адаптація зору: Відкрите вікно забезпечує надходження природного світла, що допомагає очам пасажирів і екіпажу швидше адаптуватися до зовнішнього освітлення. Якщо аварія станеться вдень, а штори були опущені, очам знадобиться дорогоцінний час, щоб звикнути до яскравого світла після підйому штор. Це затримує евакуацію. Оцінка зовнішніх умов: Це дозволяє бортпровідникам та аварійно-рятувальним службам візуально оцінити умови за бортом літака (вогонь, уламки, вода, пошкодження) перед тим, як відкривати аварійний вихід. Оцінка внутрішніх умов: Якщо штори закриті, рятувальники, які перебувають зовні, не можуть бачити, що відбувається всередині літака.

Хоча більшість авіакомпаній дотримуються цієї політики безпеки, у Сполучених Штатах Федеральне авіаційне управління (FAA) не має єдиної політики щодо штор, залишаючи це рішення на розсуд авіакомпаній. Проте, Асоціація бортпровідників критикує будь-які спроби відмовитися від цієї практики, називаючи її «стандартом процедури» для безпеки польотів.

Реклама

Крім того, капітан SkyWest Airlines Адам Коен зазначив, що відкриті штори є просто ввічливістю: це «допомагає пасажирам з акліматизацією очей перед виходом з літака».

Нагадаємо, сучасні пасажирські літаки легко долають тисячі кілометрів, поєднуючи найвіддаленіші континенти світу. Проте жоден комерційний рейс не ризикує прокласти маршрут через Антарктиду, попри потенційну економію часу. Стюардеса пояснила, чому насправді літаки оминають Південний полюс.