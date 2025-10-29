Чому торт "Наполеон" так називається: історія та версії

Чому «Наполеон» так називається

Торт «Наполеон» залишається одним з найулюбленіших у багатьох країнах. За цією кулінарною класикою ховаються численні легенди та версії його походження, що пов’язують листковий виріб з італійським містом, французькими імператорами та військовими перемогами.

Чому торт «Наполеон» так називається: відомі версії

Через походження десерту

Серед версій походження назви десерту — його походження.

Серед версій та, що торт був створений у період другої французької імперії (1852 — 1870 рр.) мало не за наказом імператора Наполеона III Бонапарта, племінника Наполеона I. Торт дійсно робили вже з тих часів, і у французькій версії він складався з листкового тіста, змазаного перетертою суницею та полуницею.

За іншою версією коріння торта «Наполеон» тягнуться до італійського міста Неаполя. Згідно з цією версією, десерт був однією з найвідоміших страв місцевої кухні, а сама назва є спотворенням слова «неаполітанський». Цікаво, що в італійському варіанті десерт складався зі шпинату, сиру та соусу песто, що абсолютно не схоже на сучасний солодкий торт. Назва «Наполеон» могла виникнути як перекручення французького слова «наполітен» (napolitain) або «неаполітанський». У кулінарних книгах того часу іноді зустрічалися рецепти тришарових десертів «неаполітанського» стилю, які складалися з шарів різних інгредієнтів. Таким чином, це була просто географічна назва, яка збіглася зі славою імператора і закріпилася через побутову неточність.

До речі у самій Франції цей десерт рідко називають «Наполеон». Там він відомий як «мільфей» (mille-feuille), що означає «тисяча листів». Цей класичний французький виріб зазвичай складається лише з трьох шарів листкового тіста з прошарками заварного крему. Хоча український та російський «наполеон» традиційно має набагато більше тонких коржів, основна ідея листкового десерту з кремом є спільною для всіх цих варіантів.

Романтична версія

За однією з легенд, сам Наполеон Бонапарт став автором ідеї цього торта. Якось його дружина, Жозефіна, помітила, як імператор грайливо нашіптує щось на вухо її фрейліні, і через ревнощі зажадала пояснень. Наполеон не розгубився і відповів, що розпитував рецепт нового смаколика. Ввечері він викликав кухаря і наказав йому створити оригінальний десерт, який мав вразити імператрицю. Придворний кухар приготував шедевр наступного дня. Успіх торта був настільки великий, що Наполеон і всі придворні були захоплені, і десерт було названо на честь імператора.

«Російська» версія

Найбільш поширена версія веде нас не до Парижу, а до Москви 1912 року. У цей час відзначався столітній ювілей перемоги Російської імперії над армією Наполеона Бонапарта у війні 1812 року.

Для святкування цієї знаменної дати кухарі придумали багато нових страв, серед яких був і новий десерт. Щоб підкреслити зв’язок з історичною подією, торт був виконаний у формі трикутника, який символізував знаменитий трикутний капелюх (бікорн) імператора. Листочки крихти, що посипали торт, уособлювали сніг, у якому танула французька армія. Назва «наполеон» закріпилася, а сама форма згодом спростилася до звичного прямокутника чи кола. За основу було взято французький десерт «Мільфей».

Проте існує версія, що у Російську імперію «неаполітанець» потрапив разом із французькими аристократами, які тікали в країну під час великої французької революції, . згодом назва цього десерту перетворилася на звичне нам слово «Наполеон».

Різновиди десерту: «мокрий» і «сухий» Наполеон

У сучасній кулінарії існує два основні типи торта «Наполеону», які відрізняються за видом крему:

У «мокрому» Наполеоні використовується заварний крем або креми на його основ, такий торт має ніжну структуру і краще просочується, стаючи м’яким.

«Сухий» Наполеон у своїй основі має масляний крем. через це він залишається більш хрустким і твердим.

Незалежно від точної історії, торт «Наполеон» — це десерт, який поєднав історію, легенди та надзвичайний смак, залишаючись улюбленим у різних куточках світу.