«Чому ти досі там?»: британка пояснила, чому не хоче залишати Україну під час війни

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Британка Еллі, яка вже близько восьми років живе в Україні та одружена з українцем, відповіла іноземним знайомим, які постійно запитують, чому вона не виїжджає з країни під час війни. Жінка пояснила, наскільки важко залишити місце, яке вважаєш своїм домом, і висловила підтримку українцям, змушеним стати переселенцями.

Про це вона розповіла у відео на своїй сторінці в Instagram ellies_ukrainianlife.

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Еллі мешкає разом із родиною в Ізмаїлі на Одещині. За її словами, від початку повномасштабного російського вторгнення вона неодноразово чула від іноземців поради просто переїхати до безпечнішої країни.

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«Я з Англії. Живу в Україні вже вісім років. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, і відтоді так багато разів люди питають: "Просто переїдь", "Просто залиш свій дім", "Ну, чому ти досі там?"» — поділилася британка.

Вона наголосила, що добре розуміє небезпеку життя під час війни. Проте для багатьох людей рішення про виїзд означає значно більше, ніж просто зміну місця проживання.

«Ніби серце розривається надвоє»

За словами Еллі, іноземцям, які не переживали подібного досвіду, складно усвідомити, що відчуває людина, змушена покинути власний дім.

«Але чи ви усвідомлюєте, як важко прийняти те, що твій дім, який завжди у твоїй голові є безпечним місцем... Станеться щось — де ти хочеш бути? Ти хочеш бути вдома. Це найбезпечніше місце на Землі у твоїй уяві», — пояснила вона.

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Британка зізналася, що її родині пощастило залишитися в Ізмаїлі, який вона вважає відносно безпечним. Водночас вона співчуває українцям, які через війну втратили таку можливість.

«Стільки українців, у яких не було вибору. І заради своїх сімей і дітей їм довелося залишити своє безпечне місце, яке вже не було безпечним. Я можу описати це лише так: ніби серце розривається надвоє», — сказала Еллі.

Наприкінці відео жінка наголосила, що не намагається переконати інших залишатися в небезпеці. Вона лише хоче підтримати людей, які були змушені покинути свої домівки або взагалі втратили їх через російську війну.

«Сьогодні без мотивації. Я просто підтримую своїх чудових українців, які були змушені покинути свої домівки, які втратили свої домівки», — підсумувала британка.

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