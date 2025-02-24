Чому у котиків м’які лапки: з’явилося наукове пояснення

Дослідження показали, що при стисканні подушечки стають жорсткішими, що дозволяє більш ефективно розподіляти навантаження при приземленні.

М’якенькі лапки у котиків, які викликають розчулення у більшості людей, стали наслідком десятків мільйонів років еволюції.

Про це повідомив біолог Джонатан Лосос із Вашингтонського університету в коментарі виданню Live Science.

За його словами, м’які лапки були у спільних предків усіх представників ряду хижих (Carnivora) та з’явилися близько 50 мільйонів років тому. Основною функцією цих милих лапок є допомога під час пересування.

По-перше, завдяки подушечкам, які складаються з жирової тканини, оточеної шаром колагену, котики можуть м’яко приземлятися, навіть упавши з великої висоти. Дослідження показали, що при стисканні подушечки стають жорсткішими, що дозволяє більш ефективно розподіляти навантаження при приземленні.

Крім амортизації під час падіння, лапки котиків допомагають краще утримувати зчеплення. Гострі пазурі вони використовують під час лазіння по деревах, а під час бігу покладаються в основному на зчеплення, що забезпечують подушечки, без яких вони б ковзали на шерстяних лапках.

Також подушечки мають багато нервових закінчень, які роблять їх дуже чутливими до температури та текстури поверхні.

Ще однією функцією подушечок є теплообмін - потові залози, які в них розташовані, допомагають регулювати температуру тіла.

Нагадаємо, співробітники акваріума в Шривпорті, штат Луїзіана, США, були приголомшені, коли у воді, де не було жодного самця, вилупилася молода акула.

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