Чому у магазинах завжди грає музика: хитрий трюк, який збільшує ваш чек

Чому у супермаркетах грає музика / © pixabay.com

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У супермаркетах та торгівельних центрах завжди грає або приємна, або непомітна музика. Однак саме вона змушує нас затримуватися і купувати більше. Це один з багатьох секретів супермаркетів, які використовують для того, аби ви витратили там якомога більше часу та грошей.

Більше про це розповідають Unilad.

Секрет супермаркетів: як музика змушує вас витрачати більше грошей

Музичний супровід у продуктових магазинах є частиною продуманої стратегії, яка змушує людей залишатися в торгових залах довше та витрачати більше коштів. Психологиня Елоїза Скіннер розповіла, як саме акустичні та просторові трюки впливають на підсвідомість відвідувачів, а також чому плейлисти змінюються залежно від дня тижня.

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Експертка зазначає, що швидкість пересування покупців супермаркетом і їхній загальний рівень енергії безпосередньо залежать від ритму мелодій. Замість відомих хітів магазини зазвичай обирають ембієнт — фонову музику, під час прослуховування якої покупці не відволікаються на популярні пісні.

Вибір композицій також залежить від дня тижня. Дослідження показують, що у будні дні музика має сильніший позитивний вплив на споживачів, ніж у вихідні.

Музика — лише один із багатьох інструментів маніпулювання поведінкою клієнтів. Серед інших поширених методів — збільшення розміру візків, розташування дорогих товарів на рівні очей та розміщення вигідних пропозицій одразу при вході.

«Збільшення кошиків для покупок може призвести до того, що ми будемо наповнювати їх більше, підсвідомо розуміючи, що ми зробили недостатньо покупок, якщо кошик не повний», — пояснює психологиня.

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Крім того, супермаркети навмисно регулярно змінюють планування залів та розташування товарів. Через це покупці змушені блукати між стелажами у пошуках базових продуктів, наприклад, молока, й паралельно звертати увагу на нові позиції, повз які вони зазвичай просто пройшли б.

Водночас Елоїза Скіннер підкреслює, що головна мета таких маркетингових рішень — не просто змусити людину витратити більше коштів, а створити комфортне середовище для покупок.

Чи допомагає музика від тривоги

Нагадаємо, що в епоху хронічного перевантаження дедалі популярнішими стають практики відновлення внутрішньої рівноваги, серед яких особливе місце посідає технологія аудіоритмічної стимуляції (ABS). Видання Medical News Today розповіло про дослідження впливу такої музики на рівень тривоги.

Метод базується на принципі ізоморфності емоційного стану: композиція спочатку відтворюється у темпі, що відповідає підвищеному серцебиттю людини в стані стресу, а потім поступово сповільнюється. Приховані ритмічні імпульси допомагають мозку синхронізувати хвилі й переналаштувати нервову систему на розслаблення.

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У дослідженні взяли участь 144 дорослі людини, які приймали медикаменти від тривожності. Їх розділили на групи, які слухали фоновий шум дощу або ABS-музику різної тривалості. З’ясувалося, що 12 хвилин прослуховування недостатньо для вираженого ефекту, тоді як 24 хвилини помітно знижували тривогу.

Сеанс тривалістю 36 хвилин продемонстрував схоже зниження тривожності, але додатково зменшив дратівливість, нервозність та внутрішнє напруження.

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