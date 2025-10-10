Чому у поїздах немає ременів безпеки і чи справді вони не потрібні

Потяг / © Associated Press

На відміну від автомобілів, літаків чи автобусів, у поїздах пасажири не пристібаються ременями безпеки. На перший погляд, це може здаватися дивним, адже поїзди рухаються з високою швидкістю. Проте фахівці пояснюють: така відсутність — не недогляд, а результат багаторічних досліджень, технічних розрахунків і практики безпеки.

Про це повідомило видання Iflscience.

Згідно з дослідженням Європейської комісії 2019 року, ризик загибелі пасажира поїзда в межах ЄС становить приблизно 0,09 смертельних випадків на мільярд поїздок-кілометрів. Це майже втричі менше, ніж у пасажирів автобусів, і майже у 30 разів менше, ніж у водіїв та пасажирів легкових автомобілів. Іншими словами, подорож залізницею вважається одним із найбезпечніших способів пересування.

Однак справа не лише у статистиці. Експерти з Ради з безпеки залізниць зазначають, що ремені безпеки не підходять для умов, у яких перебувають пасажири поїздів. У більшості вагонів люди можуть вільно пересуватись, стояти у проходах або в тамбурах. У разі аварії непристебнуті пасажири перетворюються на потенційні «снаряди».

Найкращий захист, за висновками Ради з безпеки залізниць, забезпечує саме розташування та конструкція сидінь, які обмежують рух тіла під час зіткнення.

Питання встановлення ременів безпеки у вагонах дійсно розглядали. Зокрема, вивчали ефективність триточкових ременів, аналогічних до автомобільних. Але результати виявилися суперечливими. Для тих, хто користувався ременями, ризик травмування дещо зменшувався. Водночас для інших пасажирів — особливо для підлітків і людей невисокого зросту — він навіть зростав через жорсткішу конструкцію сидінь. У деяких випадках збільшувався ризик травм шиї.

Водночас пасажири звикли, що у поїзді можна вставати, ходити або відпочивати без обмежень. Контролювати використання ременів екіпаж фізично не може. Саме тому більшість фахівців дійшли висновку, що встановлення ременів безпеки є непрактичним рішенням, яке не гарантує кращого рівня безпеки.

Нагадаємо, експерти з подорожей радять тим пасажирам, які прагнуть спокійного перельоту, не бронювати місця на задньому ряду літака.