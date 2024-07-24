Чому у США дерев'яні паркани стоять як новенькі понад 30 років

Дерев’яні паркани, як правило, швидко стають непридатними. Ультрафіолет, сніг, дощ та вітер зовсім не найкращі друзі дерева. І навіть якщо фарбувати чи обробляти паркан дорогими комплексними захисними складами, він швидко втрачає вигляд та якості. В той час, як в Америці, дерев'яні паркани стоять по 30 років як нові, і при цьому американці не шліфують і не фарбують свої огорожі щороку.

Річ у тому, що американці обробляють дерев'яні паркани спеціальним засобом "30 Second Cleaner", в перекладі 30-секундний очисник, який повертає дереву натуральний колір. За складом — це водний розчин щавлевої кислоти.

Робиться розчин дуже просто — у 10 літрах теплої, не гарячої води розчинити 1 кілограм щавлевої кислоти. Якщо розмішалося не все — додайте ще трохи води, річ у тому, що 10 літрів — води це мінімальний об'єм для розчинення 1 кг кислоти. Після чого заправити розчин в оприскувач та обробити ним паркан.

Як стверджують експерти "щавлева кислота ефективна для видалення багатьох типів плям на деревині, включно з плямами чорної води, атмосферними плямами та плямами таніну. Розподіліть розчин після нанесення, щоб запобігти нерівномірному відбілюванню. Після чищення ретельно промийте поверхню, доки не зникнуть білі сліди. Якщо використовується для обробки деревини, перед шліфуванням переконайтеся, що не залишилося білих слідів".

Використовуючи цей засіб, одягайте захисний одяг, наприклад окуляри та гумові рукавички. Працюючи з сухими кристалами, вживайте додаткових заходів обережності, щоб запобігти вдиханню або іншому внутрішньому впливу.

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