Чому в літаках приглушують світло під час зльоту та приземлення: мало хто знає причину

Багато пасажирів помічали, що під час зльоту та приземлення в салоні літака приглушують освітлення — незалежно від того, день надворі чи ніч. Для когось це може бути незручним, особливо якщо людина читає або працює. Однак така процедура має цілком практичне пояснення і пов’язана насамперед із безпекою на борту.

Про це повідомило видання Travel+Leisure.

Як пояснила головна пілотеса авіакомпанії Air Tahiti Nui Агнес Шантрe, зменшення яскравості світла потрібне для того, щоб очі пасажирів і членів екіпажу швидше адаптувалися до темряви.

Вона порівняла це з ситуацією, коли людина виходить надвір уночі після перебування в яскраво освітленому приміщенні: очам потрібен час, щоб почати добре бачити в темряві. У літаку цей час намагаються скоротити заздалегідь.

Колишня бортпровідниця Etihad Airways Паула С. Адамс наголосила, що зліт і приземлення — це найкритичніші фази польоту, під час яких стається найбільше інцидентів.

За її словами, в разі аварії, перерваного зльоту чи термінової евакуації пасажири та екіпаж мають швидко бачити, що відбувається зовні літака, та оперативно реагувати.

Крім того, приглушене освітлення зменшує відблиски на ілюмінаторах. Це дає змогу екіпажу та пасажирам легше помітити можливі загрози за бортом — наприклад, дим, вогонь або уламки.

Ще одна причина — краща видимість усередині салону. У темнішому приміщенні краще видно світлові маркери аварійного шляху на підлозі, які зазвичай підсвічуються фотолюмінесцентними стрічками та допомагають знайти вихід у разі евакуації.

За даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), понад половина всіх авіакатастроф стається саме під час приземлення. Після нього найбільш ризикованими етапами вважаються зліт, захід на посадку та початковий набір висоти.

Водночас крейсерський політ, коли літак уже перебуває на стабільній висоті, становить лише 4,6% усіх аварій.

Попри це, авіаперельоти залишаються одним із найбезпечніших видів транспорту. За статистикою IATA, людині потрібно було б літати щодня протягом понад 100 тисяч років, щоб статистично потрапити в смертельну авіакатастрофу.

Дослідження Массачусетського технологічного інституту також свідчить, що ризик потрапити в будь-яку авіаційну пригоду, зокрема несмертельну, становить приблизно один випадок на 13,7 мільйона пасажирів.

Окрім безпеки, приглушення освітлення може мати і технічну функцію. За словами Адамс, на деяких старіших типах літаків або в режимі резервного живлення це допомагає зменшити навантаження на електросистему та спрямувати більше ресурсу на критично важливі для польоту системи.

Нагадаємо, раніше рейс авіакомпанії Southwest Airlines ледь не закінчився трагедією через технічну несправність у кабіні. Другий пілот врятував літак і людей після того, як командир знепритомнів внаслідок травми.

