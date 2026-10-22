Чому в Мони Лізи немає брів і вій: з'явилася несподівана теорія про шедевр да Вінчі

"Мона Ліза" Леонардо да Вінчі / © Associated Press

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Ліза Герардіні, яку вважають натурницею знаменитої картини Леонардо да Вінчі «Мона Ліза», могла страждати на захворювання, що спричиняє випадіння волосся. На це можуть вказувати висока лінія чола, відсутність брів і вій на портреті.

Про це пише британське видання Daily Star.

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Дерматолог і фахівець із захворювань волосся Луїджі Лаїно звернув увагу на особливості зовнішності Мони Лізи, які можуть свідчити про гніздову алопецію — аутоімунне захворювання, що призводить до випадіння волосся. Зазвичай воно проявляється окремими залисинами, але в деяких випадках може спричинити втрату волосся на всій голові або навіть на тілі.

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У статті, опублікованій у журналі Clinics in Dermatology, Лаїно запропонував розглядати зображену жінку як можливу пацієнтку з таким захворюванням.

«Я пропоную визнати найвідоміше обличчя в історії мистецтва таким, яким воно клінічно завжди й було: обличчям молодої жінки з гніздовою алопецією», — написав дослідник.

На його думку, особливості лінії росту волосся та відсутність брів і вій можуть бути не лише художнім прийомом, а й відображенням реальних фізичних особливостей натурниці.

Це не перша спроба пояснити зовнішність Мони Лізи з погляду дерматології. У 2019 році дослідження, опубліковане в журналі Clinical and Experimental Dermatology, припустило, що жінка могла мати ознаки фронтальної фіброзуючої алопеції — захворювання, яке спричиняє поступове відступання лінії росту волосся.

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Ця форма алопеції зазвичай вражає жінок і належить до рубцевих захворювань, за яких втрата волосся може бути незворотною. Серед характерних ознак — високе чоло, зміщення лінії росту волосся назад і випадіння брів.

Водночас остаточно встановити, чи справді натурниця мала одне з цих захворювань, неможливо лише на підставі портрета.

Не хвороба, а мода епохи Відродження?

Існує й альтернативне пояснення: зовнішність Мони Лізи могла відповідати тогочасним естетичним стандартам. За однією з версій, жінки вищипували брови та волосся на лобі, щоб візуально збільшити чоло й надати обличчю витонченішого вигляду.

Таку практику іноді називають псевдоалопецією — імітацією втрати волосся за допомогою косметичних процедур.

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Дослідники також звертають увагу на життєві обставини Лізи Герардіні. Вона була дружиною флорентійського торговця шовком Франческо дель Джокондо, рано вийшла заміж і народила п’ятьох дітей. За припущенням фахівців, стрес може бути одним із чинників, пов’язаних із розвитком гніздової алопеції, хоча сам по собі цей зв’язок не доводить наявності хвороби в натурниці.

Нагадаємо, картина, написана понад 160 років тому, знову привернула увагу користувачів Мережі через одну незвичайну деталь. На полотні австрійського художника Фердинанда Георга Вальдмюллера молода жінка тримає в руках невеликий предмет, який сучасному глядачеві може нагадати смартфон.

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