Чому в СРСР вершкове масло було яскраво-жовтим: секрет, який здивує навіть тих, хто пам’ятає ті часи

Чому в СРСР масло було жовтим / © pexels.com

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Насправді причина яскравого кольору значно простіша і пов’язана не з «секретними технологіями», а з особливостями годівлі худоби, виробництва та зберігання молочної продукції.

Головний секрет — природний каротин

За колір вершкового масла відповідає бета-каротин — природний пігмент, який міститься у свіжій зеленій траві. Саме він надає жовтого або помаранчевого відтінку моркві, гарбузу та багатьом іншим овочам.

Коли корови більшу частину часу пасуться на луках і споживають багато свіжої трави, каротин накопичується в молоці. Саме тому масло, виготовлене з такого молока, набуває насиченого золотистого кольору.

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У холодну пору року ситуація змінюється. Раціон тварин складається переважно із сіна, силосу та комбікормів, у яких природного каротину значно менше. Через це вершкове масло стає світлішим.

Чому радянське масло було жовтішим

У період СРСР значна частина молочного господарства базувалася саме на пасовищному утриманні корів. У літній сезон тварини практично постійно перебували на відкритих луках, споживаючи свіжу зелень.

Завдяки цьому молоко містило більше природних пігментів, а масло мало характерний насичений жовтий відтінок. Крім того, класичне вершкове масло виробляли з високою масовою часткою молочного жиру — близько 82,5%. Чим вища жирність продукту, тим більш виразним виглядає його природний колір.

Чому сучасне масло часто має блідий колір

Сьогодні технології молочного виробництва значно відрізняються від тих, що використовувалися десятки років тому.

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На великих фермах корови переважно утримуються в закритих приміщеннях і отримують збалансовані кормові суміші. Таке харчування забезпечує стабільну продуктивність, однак містить менше природного каротину, ніж свіжа трава.

У результаті навіть якісне натуральне вершкове масло може мати світло-жовтий або майже кремовий відтінок незалежно від пори року. Це не означає, що продукт гірший за якістю.

Вплив зберігання на колір масла

Не всі знають, що природний каротин дуже чутливий до світла та кисню.

Раніше масло швидко потрапляло від виробника до покупця, а упаковували його переважно у пергаментний папір. Сьогодні ж продукція може тривалий час перебувати на складах і полицях магазинів під яскравим освітленням.

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Через це природний пігмент поступово руйнується, а колір масла стає менш насиченим.

Чи додають у вершкове масло барвники

Іноді виробники використовують бета-каротин як натуральний харчовий барвник, щоб зробити продукт більш привабливим для покупців.

Варто зазначити, що така добавка дозволена в харчовій промисловості й не свідчить про низьку якість масла. Навпаки, бета-каротин є природною речовиною, яка також є джерелом провітаміну А.

Чи означає жовтий колір, що масло якісніше

Не завжди.

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Насичений жовтий відтінок може бути результатом:

природного високого вмісту каротину;

літнього молока від корів, які паслися на луках;

високої жирності продукту;

додавання дозволеного натурального бета-каротину.

Так само світлий колір зовсім не є доказом того, що масло містить рослинні жири або виготовлене з порушенням технології.

Під час вибору продукту набагато важливіше звертати увагу на склад, жирність, репутацію виробника та відповідність державним стандартам, а не лише на його відтінок.

Яскраво-жовте вершкове масло, яке багато хто пам’ятає ще з радянських часів, завдячувало своїм кольором насамперед природному каротину, що надходив у молоко завдяки свіжій траві в раціоні корів. Додаткову роль відігравали висока жирність продукту та коротші терміни зберігання.

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Сучасне масло часто має світліший колір через зміну технологій утримання худоби, особливості виробництва та тривалішу логістику. Тому відтінок продукту не є надійним показником його якості — оцінювати варто насамперед склад і характеристики самого масла.

FAQ

Чому вершкове масло жовте?

Жовтий колір вершкового масла зумовлений вмістом природного бета-каротину в молоці. Чим більше свіжої трави споживає корова, тим більше каротину потрапляє до молока, а готовий продукт набуває насиченішого жовтого відтінку.

Чому сучасне вершкове масло світліше, ніж у СРСР?

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Основна причина полягає в сучасних методах утримання худоби. Корови рідше випасаються на природних луках і переважно отримують збалансовані кормові суміші. Крім того, тривале зберігання та вплив світла поступово руйнують каротин, через що масло виглядає світлішим.

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