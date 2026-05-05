Чому в тижні саме сім днів: хто нав’язав світу цей ритм

Семиденний тиждень здається настільки звичним, що його легко сприймати як щось природне. Рік можна пояснити рухом Землі навколо Сонця, місяць — фазами Місяця, добу — зміною дня і ночі. Але з тижнем усе складніше: сім днів не ділять зручно ні місяць, ні рік, а саме число сім не має очевидної практичної переваги.

Про це пише IFL Science.

Насправді тиждень не завжди був семиденним. У різні епохи й у різних культурах люди користувалися зовсім іншими циклами.

У найдавніших календарях, наскільки відомо дослідникам, тижнів у сучасному розумінні взагалі могло не бути. Люди орієнтувалися насамперед на місячні цикли — приблизно 29–30 днів. Пізніше з’явилися коротші проміжки часу між добою і місяцем.

Наприклад, у Стоунхенджі 30-денні місяці могли ділити на три 10-денні періоди. У Давньому Єгипті також використовували десятиденний цикл. В Ассирії існував проміжок часу, відомий як хамуштум, але вчені досі сперечаються, скільки саме він тривав — імовірно, від 6 до 10 днів.

Одним із важливих джерел семиденного циклу вважають Вавилон. Вавилоняни переважно користувалися семиденним ритмом, хоча їхні «тижні» іноді могли тривати дев’ять або десять днів, щоб узгодити календар із місяцем. Кожен сьомий день вони називали сапатту — слово, яке дослідники пов’язують із пізнішим поняттям суботи.

Найвідомішим закріпленням семиденного тижня стала біблійна традиція. У Книзі Буття світ створюється за шість днів, а сьомий день стає днем відпочинку — шабатом. Через юдаїзм, а згодом християнство, Римську імперію та іслам семиденний тиждень поступово поширився у значній частині світу.

Втім, інші цивілізації довго мали власні варіанти. У Китаї в різні періоди існувало багато календарних систем, і в частині з них використовували 10-денний цикл. У мезоамериканських народів, зокрема ацтеків і майя, були 13-денні періоди. На Яві існував п’ятиденний тиждень. У Давньому Римі до поширення християнства використовували восьмиденний цикл, пов’язаний із ринковими днями.

Були й спроби відмовитися від семиденного тижня вже в новий час. Після Французької революції наприкінці XVIII століття запровадили республіканський календар: рік складався з 12 місяців, а кожен місяць — із трьох 10-денних «тижнів». Наприкінці року додавали ще кілька днів, щоб узгодити календар із сонячним роком.

Французи навіть намагалися перевести час на десяткову систему: добу ділили на 10 годин, годину — на 100 хвилин, а хвилину — на 100 секунд. Однак така реформа виявилася надто незручною і проіснувала недовго.

Отже, сім днів у тижні — це не природний закон і не єдино можливий варіант. Це історична традиція, яка пройшла довгий шлях від давніх близькосхідних календарів і релігійних уявлень до глобального стандарту. Сьогодні вона здається очевидною лише тому, що людство вже століттями живе саме в такому ритмі.

