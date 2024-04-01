Чому в Україні Великдень не 31 березня і що таке Новоюліанський календар

З 1 вересня 2023 року Україна перейшла на Новоюліанський календар.

Україна з 1 вересня минулого року перейшла на новий календарний стиль. Тепер ПЦУ та УГКЦ для обчислення так званих нерухомих свят використовує Новоюліанський календар. Проте теперішні дати свят збігаються з григоріанським календарем до 2800 року.

ТСН.ua розповість, що таке Новоюліанський календар та коли будемо святкувати Великдень цього року.

Що таке новоюліанський календар

Так, з 1 вересня 2023 року Україна перейшла на Новоюліанський календар. Приводом для того, зокрема, стало повномасштабне вторгнення РФ до нашої держави.

Сам же Новоюліанський календар - це модифікація Юліанського календаря, яка була введена в православних країнах у 20-му столітті, і в РФ - також. Цей календар був призначений для заміни Юліанського календаря, який втратив точність відносно сонячного року.

Новоюліанський календар ввів серію виправлень, які коригують різницю між календарем і сонячним роком. Наприклад, в Новоюліанському календарі встановлені правила високосних років, щоб краще відповідати сонячному року.

Деякі святкові дати у Новоюліанському календарі можуть відрізнятися від дат в Юліанському календарі. Водночас дата Великодня та залежні від неї рухомі свята обраховуватимуться традиційно, відповідно до усталеної до цього часу практики календарно-астрономічних правил.

В цілому, Новоюліанський календар був створений для врахування сучасних потреб - синхронізації з міжнародними стандартами та підтримка громадянських процесів у православних країнах.

Коли в Україні будемо святкувати Великдень

Згідно з календарем, Великдень завжди припадає на першу неділю після першого повного місяця весняного рівнодення, яке може відбутися в межах 21 березня і 25 квітня.

Православні віруючи у 2024 році будуть святкувати Великдень 5 травня, що є доволі пізньою датою.

Нагадаємо, що Великий піст є найголовнішим та найсуворішим. В цей період віряни відмовляються від розваг, веселощів, м'ясної та молочної їжі, щоб приділити весь свій вільний час духовному розвитку.