Чому варто брати тенісний м’яч у подорож літаками: лайфгак для мандрівників

Під час подорожей літаками пасажири часто стикаються з дискомфортом: болем у спині, ногах, плечах або зап’ястях. Зазвичай радять брати з собою антисептики, подушки для шиї та інші дрібниці, але є один маленький і дуже ефективний предмет — тенісний м’яч.

Про це пише Daily Mail.

Тенісний м’яч можна легко покласти в рюкзак або сумку. Його використовують для масажу, покращення кровообігу та зменшення м’язової напруги. Методика проста: м’яч потрібно катати уздовж тіла, прикладаючи легкий тиск на стегна, щиколотки, ноги, плечі та зап’ястя. Це допомагає зняти напруження та розігріти м’язи, замінюючи громіздкі масажери.

Особливо корисно це для літніх пасажирів. Експерт із догляду за людьми похилого віку Лі Картрайт пояснює, що під час польоту не слід схрещувати ноги, оскільки це може призвести до болю у спині та суглобах, а також зменшити кровообіг у ногах, що підвищує ризик тромбозу глибоких вен (DVT). Цей стан небезпечний, бо тромб може переміститися до інших частин тіла. Літні люди особливо вразливі, оскільки з віком кровообіг сповільнюється, м’язи слабшають, а венозні клапани працюють менш ефективно. Крім того, супутні захворювання, такі як діабет, можуть збільшити ризик тромбів.

Окрім тенісного м’яча, у ручній поклажі радять зберігати життєво необхідні речі: ліки за рецептом та електроніку. Ці предмети ніколи не можна класти у багаж, що здається в багажний відсік, навіть якщо рейс короткий. Ліки за рецептом особливо важливі, бо отримати їх повторно може бути складно у вихідні або святкові дні.

Тенісний м’яч — компактний, недорогий і універсальний спосіб зробити подорож комфортнішою та безпечнішою, особливо для тих, хто часто літає і хоче уникнути м’язового болю чи проблем із кровообігом.

