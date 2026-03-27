Чому варто забути слово «Прибалтика»: як правильно називати країни Балтії

Країни Балтії

Мова — це не лише засіб спілкування, а й інструмент політики та вияв поваги до суверенітету інших народів. Багато хто з нас звик до терміну «Прибалтика», проте сьогодні його вживання вважається некоректним і небажаним у сучасній українській мові. Розповідаємо, чому цей термін є помилковою радянською калькою та як називати ці держави правильно, спираючись на історичні факти та мовні норми.

Імперський підтекст

Слово «Прибалтика» є типовим прикладом колоніального погляду на географію. Як пояснюють мовознавці, така назва відображає імперську перспективу — регіон визначається як територія «при Балтійському морі» відносно центру держави. У результаті незалежні країни ніби позначаються як периферія чи додаток до іншої імперії.

Ця назва активно закріпилася в радянській адміністративній та публіцистичній мові після 1940 року. Вона стоїть в одному ряду з іншими помилковими назвами, які пам’ятає старше покоління, як-от «Венгрія», «Арменія» чи «Турція». Для мешканців Естонії, Латвії та Литви термін «Прибалтика» міцно асоціюється з періодом радянської окупації, тому самі громадяни цих країн його не використовують.

Як називати ці країни правильно

Сьогодні загальноприйнятим, нейтральним та політично коректним терміном в офіційному та публічному просторі є країни Балтії, Балтійські країни або Балтійські держави.

Такий підхід зумовлений передусім природністю цих висловів для нашої мови, адже сама назва «Балтія» походить безпосередньо від найменування Балтійського моря. Використання словосполучення «країни Балтії» є географічно точним та зрозумілим терміном, що відповідає сучасним мовним нормам.

Важливим є і міжнародний контекст, оскільки внутрішні самоназви цих народів, а також загальновизнані англомовні терміни буквально означають саме «Балтійські держави». Це підкреслює суб’єктність кожної країни та їхню єдність як регіону.

Додатковим підтвердженням правильності такого найменування стала зміна офіційної класифікації ООН у 2017 році. Тоді ці держави було переведено з групи Східної Європи до Північної Європи, що остаточно закріпило їхню культурну та економічну близькість до скандинавських сусідів і віддалило від радянського спадку.

Позбуття росіянізмів та помилок у власних назвах — це спосіб точніше й поважніше ставитися до регіонів. Відмова від «Прибалтики» є виявом солідарності з Естонією, Латвією та Литвою, які є одними з найвідданіших союзників України. Повага до назви, яку обрали самі народи для своєї самоідентифікації, — це визнання їхньої незалежності.