Чому ваш кіт не дає спати: що означає нічне нявкання і коли варто звернутися до ветеринара

Кіт / © Credits

Реклама

Багато власників котів стикаються з тим, що їхній улюбленець починає нявкати або навіть вити посеред ночі. За словами фахівців, найчастіше це пов’язано з бажанням отримати увагу, їжу чи гру. Таку поведінку можуть провокувати й зміни в середовищі — переїзд, поява нового улюбленця або дитини, а також стрес чи самотність.

Про це повідомило видання Daily Paws.

Чому коти нявкають вночі

Ветеринарка й спеціалістка з поведінки тварин Леслі Сінн пояснює, що коти нявкають із різних причин, але здебільшого вони прагнуть уваги, їжі або хочуть погратися. Іноді це може свідчити про розгубленість чи тривогу.

Реклама

Також нічне нявкання часто є ознакою занепокоєння або фізичного дискомфорту. У старших котів це може вказувати на біль, проблеми зі щитоподібною залозою чи когнітивне зниження. У таких випадках фахівці радять звернутися до ветеринара, щоб виключити медичні причини.

Ще один поширений фактор — гормональні зміни. Якщо тварина не стерилізована, вона може гучно нявкати, шукаючи партнера або відлякуючи конкурентів.

Як зменшити нічне нявкання

Щоб допомогти котові, насамперед потрібно зрозуміти причину його поведінки. Якщо він просить їсти — встановіть годівницю з таймером або залишайте інтерактивну головоломку з кормом. Якщо кішка нудьгує — перед сном варто приділити хоча б 10–15 хвилин активним іграм. А коли тварина просто шукає компанії, експерти радять більше спілкуватися з нею вдень.

Реагувати на нічне нявкання не варто: коти швидко засвоюють, що господар прокидається на їхні крики, і починають робити це частіше, сприймаючи реакцію як винагороду.

Реклама

Сінн також застерігає від поширеної помилки — не варто заводити іншу тварину лише для того, щоб «розважити» кота. Виняток можливий лише тоді, коли йдеться про молоду активну кішку, якій бракує руху та спілкування.

Що означає, коли кіт нявкає уві сні

Іноді власники помічають, що їхній кіт «розмовляє» навіть під час сну. За словами Сінн, це цілком нормально — найімовірніше, тварина просто бачить сон і переживає свої денні враження. Так само, як люди, коти можуть «висловлюватися» уві сні.

Нагадаємо, коти не лише тішать господарів, а й реально покращують психічний та фізичний стан. Доведено: спілкування з ними знижує стрес і зміцнює серце.