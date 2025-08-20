Чому кіт відмовляється від обіймів: експерти попереджають про небезпеку

Кіт / © Associated Press

Якщо ваш кіт раптом змінив свою поведінку і перестав сидіти у вас на колінах, не поспішайте засмучуватися. Ця зміна може вказувати на різні причини, від проблем зі здоров’ям до психологічного стану, і варто приділити цьому увагу.

Можливі причини та що робити

Проблеми зі здоров’ям. Зміна звичок може бути однією з перших ознак того, що тварина відчуває біль або дискомфорт. Можливо, їй просто незручно сидіти у звичній позі. Якщо кіт почав ховатися, втратив апетит або проявляє інші нетипові симптоми, це прямий сигнал звернутися до ветеринара. Базове обстеження допоможе виключити медичні проблеми. Зміни в оточенні. Коти — істоти звички і дуже чутливі до змін. Навіть незначна перестановка меблів, поява нових запахів або нових мешканців у домі (людей чи інших тварин) може викликати стрес. Якщо кіт відчуває себе небезпечно, він може уникати відкритого простору і шукати усамітнення, а не спілкування з вами. Емоційний стан господаря. Кішки дуже тонко відчувають настрій своїх власників. Якщо ви останнім часом перебуваєте в стресі, менше часу проводите вдома або змінили свій звичайний розпорядок, кішка може це відчути. Вона може дистанціюватися не тому, що ображена, а тому що сама відчуває тривогу або невпевненість. Вік. З віком потреби котів змінюються. Старші тварини можуть віддавати перевагу більш м’яким та стійким поверхням для відпочинку. Сидіти на колінах може бути незручно або боляче через суглоби. Це не означає, що ваш кіт перестав вас любити, просто його спосіб вираження прихильності став іншим — він може просто сидіти поруч або спати в тому ж приміщенні. Зростання впевненості. Інколи кіт перестає сидіти на колінах, бо його впевненість у собі зросла. Він більше не відчуває потреби в такій «тісній» близькості, але все ще демонструє свою прихильність. Наприклад, він може лягати поруч, тертися об ноги або дивитися на вас здалеку. Такі ознаки також свідчать про те, що ваш улюбленець любить і довіряє вам, просто в інший спосіб.

Нагадаємо, котики майстерно приховують біль, тому власникам варто бути особливо уважними, щоб не списати симптоми на «звичайну старість».

