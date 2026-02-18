Чому очі котів світяться в темряві / © pexels.com

Коли промінь світла потрапляє в очі кота в темряві, він не просто зникає всередині — а відбивається й повертається назад, створюючи характерне мерехтливе сяйво.

Про це повідомляє PopSci.

У кожному оці є сітківка — тонкий світлочутливий шар у задній частині, який уловлює світло та передає сигнали до мозку. Проте котячі очі мають додаткову «перевагу»: за сітківкою розташований особливий відбивний шар — tapetum lucidum, якого немає у людини. Світло, що проходить крізь сітківку, відбивається від цього шару та повертається назад, ніби отримуючи другий шанс бути зафіксованим рецепторами. Саме цей природний механізм і створює ефект світіння у темряві.

Подібна особливість притаманна не лише котам. Tapetum lucidum мають також корови, коні, вівці, риби, дельфіни та кити — і саме завдяки цьому вони краще орієнтуються в умовах слабкого освітлення, що підвищує їхні шанси на виживання.

Як котячі очі змінили технології

Науковці давно придивляються до феномену нічного зору тварин, намагаючись відтворити його в інженерних рішеннях.

Показовою стала історія 1933 року. Британський підприємець Персі Шоу, повертаючись додому вузькою дорогою в Йоркширі, раптом побачив у темряві два яскраві відблиски. Він вчасно загальмував — це виявилися очі кота. Імовірно, саме цей момент урятував його від аварії. Побачене настільки вразило Шоу, що згодом він розробив дорожні відбивачі, які повертають світло фар назад до водія, допомагаючи орієнтуватися вночі.

Професор електротехніки Йон Мін Сон із Корейського передового інституту науки і технологій створив камеру, конструкція якої відтворює принцип роботи котячого ока. Вона оснащена спеціальним відбивним шаром для підвищення світлочутливості в темряві, а вертикальна щілинна діафрагма, подібна до котячої зіниці, дозволяє краще розпізнавати об’єкти за складного освітлення.

Ба більше, принципи котячого зору сьогодні активно досліджують для впровадження в робототехніці, автономних системах та носимих пристроях, які повинні ефективно працювати за змінного або слабкого освітлення.

Те, що для нас виглядає містичним сяйвом у темряві, для науки стало джерелом рішень, здатних рятувати життя та розширювати можливості технологій.