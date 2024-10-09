Чому всі говорять фразу "все ясно": як правильно сказати українською

Чому в українській мові використання фрази "все ясно" є помилковим, як правильно сказати.

Українці досить часто в розмовній мові використовують фразу "все ясно", не знаючи, що це калька з російської мови. Найчастіше слово "ясно" використовується в контексті розуміння інформації, в значенні "зрозуміло". Коли українці хочуть підтвердити, що зрозуміли інформацію, вони кажуть "все ясно".

Але це невірне вживання слова "ясно", калька з російської. В українській мові слово "ясно" має інше значення, точніше - це прислівник, утворений від прикметника ясний. Слово "ясно" вживається, коли йдеться про освітлене місце або простір, де присутнє світло. Варіантами цього слова можуть бути слова "світло" або "видно".

Як правильно українською сказати "все ясно"

Щоб підтвердити інформацію, яка вам зрозуміла, в українській мові існує низка українських слів та фраз, які відображають це значення. Можна і правильно буде сказати:

"зрозуміло"— універсальний варіант, який замінює ясно;

"звісно" кажуть, щоб підтвердити очевидний факт;

"очевидно" кажуть про щось настільки зрозуміле, що не викликає сумнівів;

"природно" — це слово використовують, коли щось є логічним і передбачуваним;.

"певно" найчастіше вживається для вираження впевненості у сприйнятій інформації.

Позбавляючись русизмів, ми робимо українську мову багатшою та чистішою.

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