Чому ви неправильно організовуєте свій час: вчені назвали секрет продуктивності

Незалежно від того, чи працюєте ви вдома, чи в офісі, буває важко зрозуміти, як найкраще організувати свій час.

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Вчені назвали секрет продуктивності на роботі і розповіли, як правильно розподіляти час, незалежно від того, чи працюєте ви вдома, чи в офісі.

Про це пише Daily Mail.

Експерти з DeskTime (компанії-виробника софту для контролю робочого часу) розкрили секрет продуктивності. І гарна новина полягає в тому, що хороша продуктивність передбачає частіші перерви, ніж ви, ймовірно, звикли.

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Згідно з їхнім дослідженням, найпродуктивніші працівники працюють за «циклом роботи та відпочинку 75/33».

Це означає, що вони працюють 75 хвилин, а потім відпочивають 33 хвилини.

За словами Артіса Розентальса, генерального директора DeskTime, цей цикл найкраще підходить для роботи в офісі, ніж для повністю віддаленої роботи.

«Наше останнє дослідження продуктивності показує, що ми повертаємося до більш збалансованих робочих звичок. Знаючи про поширеність гібридної роботи, нове співвідношення 75/33 може бути пов’язане з поверненням до роботи в офісі», — сказав він.

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Щоб зрозуміти секрет продуктивного робочого дня, дослідники проаналізували робочі звички 6000 користувачів DeskTime з січня по грудень 2024 року.

Їхній аналіз показав, що найпродуктивніші користувачі працювали протягом 75 хвилин, перш ніж зробити повноцінний 33-хвилинний відпочинок.

DeskTime проводив аналогічне дослідження двічі раніше, у 2014 та 2021 роках, і отримав дуже різні результати.

У 2014 році дослідження показало, що найпродуктивніші люди працювали в середньому 52 хвилини, а потім робили 17-хвилинну перерву.

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Сім років по тому, у 2021 році, дослідження виявило, що цикл роботи та відпочинку 112/26 був найпродуктивнішим.

«Коли DeskTime проводив дослідження співвідношення роботи та перерв ще у 2021 році, ми побачили, що робота з дому надзвичайно вплинула на здатність працівників розмежовувати роботу та особисте життя», — сказав Розентальс.

Виходячи з отриманих результатів, генеральний директор вважає, що працівники найпродуктивніші в офісному середовищі.

«Працюючи з офісу, ми, природно, схильні робити більше перерв — пити каву, розмовляти з колегами тощо. Хоча ці перерви спочатку можуть здаватися непродуктивними, вони життєво важливі для психічного відновлення та сприяють благополуччю працівників. Крім того, це забезпечує нам необхідну соціальну динаміку робочого місця», — додав він.

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Раніше дослідження авторитетного видання The Economist показало, яке покоління найнещасніше.