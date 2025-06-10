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Чому ви неправильно організовуєте свій час: вчені назвали секрет продуктивності
Вчені розкрили секрет продуктивності і пояснили, чому варто робити довші перерви між роботою.
Вчені назвали секрет продуктивності на роботі і розповіли, як правильно розподіляти час, незалежно від того, чи працюєте ви вдома, чи в офісі.
Про це пише Daily Mail.
Експерти з DeskTime (компанії-виробника софту для контролю робочого часу) розкрили секрет продуктивності. І гарна новина полягає в тому, що хороша продуктивність передбачає частіші перерви, ніж ви, ймовірно, звикли.
Згідно з їхнім дослідженням, найпродуктивніші працівники працюють за «циклом роботи та відпочинку 75/33».
Це означає, що вони працюють 75 хвилин, а потім відпочивають 33 хвилини.
За словами Артіса Розентальса, генерального директора DeskTime, цей цикл найкраще підходить для роботи в офісі, ніж для повністю віддаленої роботи.
«Наше останнє дослідження продуктивності показує, що ми повертаємося до більш збалансованих робочих звичок. Знаючи про поширеність гібридної роботи, нове співвідношення 75/33 може бути пов’язане з поверненням до роботи в офісі», — сказав він.
Щоб зрозуміти секрет продуктивного робочого дня, дослідники проаналізували робочі звички 6000 користувачів DeskTime з січня по грудень 2024 року.
Їхній аналіз показав, що найпродуктивніші користувачі працювали протягом 75 хвилин, перш ніж зробити повноцінний 33-хвилинний відпочинок.
DeskTime проводив аналогічне дослідження двічі раніше, у 2014 та 2021 роках, і отримав дуже різні результати.
У 2014 році дослідження показало, що найпродуктивніші люди працювали в середньому 52 хвилини, а потім робили 17-хвилинну перерву.
Сім років по тому, у 2021 році, дослідження виявило, що цикл роботи та відпочинку 112/26 був найпродуктивнішим.
«Коли DeskTime проводив дослідження співвідношення роботи та перерв ще у 2021 році, ми побачили, що робота з дому надзвичайно вплинула на здатність працівників розмежовувати роботу та особисте життя», — сказав Розентальс.
Виходячи з отриманих результатів, генеральний директор вважає, що працівники найпродуктивніші в офісному середовищі.
«Працюючи з офісу, ми, природно, схильні робити більше перерв — пити каву, розмовляти з колегами тощо. Хоча ці перерви спочатку можуть здаватися непродуктивними, вони життєво важливі для психічного відновлення та сприяють благополуччю працівників. Крім того, це забезпечує нам необхідну соціальну динаміку робочого місця», — додав він.
Раніше дослідження авторитетного видання The Economist показало, яке покоління найнещасніше.