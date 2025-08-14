Чому йорки зникають: улюблена порода Одрі Гепберн втрачає популярність

Породисті йорки на межі зникнення / © Associated Press

Йоркширські тер’єри опинилися під загрозою зникнення. Колись улюбленці зірок, зокрема акторки Одрі Гепберн, тепер втрачають популярність на 80% від 2013 року.

Про це йдеться на dailymail, із посиланням на дослідження у журналі Companion Animal Health and Genetics.

«Вони — маленькі, жваві та ідеально підходять як компактні компаньйони. Але, як попереджають ветеринари, йоркширські тер’єри можуть опинитися на межі вимирання через різке падіння популярності», — йдеться у матеріалі.

Улюблена порода Одрі Гепберн / © Getty Images

Порода, яка колись була улюбленою серед знаменитостей, зокрема Одрі Гепберн і Саймона Ковелла, втратила 80% реєстрацій від 2013 року.

Експерти пояснюють, що власники дедалі частіше обирають «модніші» породи, відмовляючись від традиційних песиків.

Відомі під лагідною назвою «йоркі», ці собаки з’явилися у середині XIX століття, коли шотландські робітники, їдучи працювати на шахти й бавовняні фабрики Йоркширу, брали з собою своїх тер’єрів.

Йорки мають гарний характер та міцний імунітет / © GoodNewsAnimal

Попри робітниче походження, порода швидко стала популярною серед дам як кімнатні улюбленці.

Сьогодні це єдина порода, яку на виставці Crufts демонструють на декоративній підставці у рингу.

Втім, дані Кеннел-клубу свідчать, що кількість реєстрацій породистих йорків стрімко зменшується: з 0,93% усіх реєстрацій у 2013 році до лише 0,18% у 2022-му.

Знамениті шанувальники породи

Одрі Гепберн брала свого йорка на знімальні майданчики.

Саймон Ковелл має двох йоркширських тер’єрів — Сквіддлі та Діддлі.

За словами експертів Королівського ветеринарного коледжу в Лондоні, у разі подальшого зниження кількості реєстрацій породистих йорків можуть внести до списку «вразливих» порід.

Відмінності у вазі

Породистий йоркширський тер’єр важить не більше 3,2 кг.

Більш поширені непородисті йорки — більші, в середньому близько 5 кг.

Хоча серед власників непородистих йорків порода популярніша (2,15% від загальної кількості собак), їхня популярність також падає.

Переваги йорків

Середня тривалість життя — 13,56 року (проти 12 років у собак загалом).

Здебільшого здорові, але схильні до захворювань зубів, тож важлива ретельна гігієна ротової порожнини.

«Йоркширські тер’єри — це собаки з міцним здоров’ям та довгодителі. Вони заслуговують, щоб ми знову полюбили їх як домашніх улюбленців», — зазначив доктор Ден О’Ніл.

А ветеринарка Елісон Скіппер додала, що йорки — гарний вибір для тих, хто шукає здорову породу з низьким рівнем генетичних хвороб.

Догляд та умови утримання йорків

Підходять для життя у квартирі.

Потребують не більше 30 хвилин активності на день.

Через довгу шерсть потребують щоденного догляду.

Нагадаємо, раніше Мережу облетіло відео, де собака влаштовує сюрпризи своїй господині. Песик щодня ховається за рогом і лякає жінку.

