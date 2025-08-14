- Дата публікації
Чому йорки зникають: улюблена порода Одрі Гепберн втрачає популярність
Породисті йорки на межі зникнення — експерти закликають врятувати породу.
Йоркширські тер’єри опинилися під загрозою зникнення. Колись улюбленці зірок, зокрема акторки Одрі Гепберн, тепер втрачають популярність на 80% від 2013 року.
Про це йдеться на dailymail, із посиланням на дослідження у журналі Companion Animal Health and Genetics.
«Вони — маленькі, жваві та ідеально підходять як компактні компаньйони. Але, як попереджають ветеринари, йоркширські тер’єри можуть опинитися на межі вимирання через різке падіння популярності», — йдеться у матеріалі.
Порода, яка колись була улюбленою серед знаменитостей, зокрема Одрі Гепберн і Саймона Ковелла, втратила 80% реєстрацій від 2013 року.
Експерти пояснюють, що власники дедалі частіше обирають «модніші» породи, відмовляючись від традиційних песиків.
Відомі під лагідною назвою «йоркі», ці собаки з’явилися у середині XIX століття, коли шотландські робітники, їдучи працювати на шахти й бавовняні фабрики Йоркширу, брали з собою своїх тер’єрів.
Попри робітниче походження, порода швидко стала популярною серед дам як кімнатні улюбленці.
Сьогодні це єдина порода, яку на виставці Crufts демонструють на декоративній підставці у рингу.
Втім, дані Кеннел-клубу свідчать, що кількість реєстрацій породистих йорків стрімко зменшується: з 0,93% усіх реєстрацій у 2013 році до лише 0,18% у 2022-му.
Знамениті шанувальники породи
Одрі Гепберн брала свого йорка на знімальні майданчики.
Саймон Ковелл має двох йоркширських тер’єрів — Сквіддлі та Діддлі.
За словами експертів Королівського ветеринарного коледжу в Лондоні, у разі подальшого зниження кількості реєстрацій породистих йорків можуть внести до списку «вразливих» порід.
Відмінності у вазі
Породистий йоркширський тер’єр важить не більше 3,2 кг.
Більш поширені непородисті йорки — більші, в середньому близько 5 кг.
Хоча серед власників непородистих йорків порода популярніша (2,15% від загальної кількості собак), їхня популярність також падає.
Переваги йорків
Середня тривалість життя — 13,56 року (проти 12 років у собак загалом).
Здебільшого здорові, але схильні до захворювань зубів, тож важлива ретельна гігієна ротової порожнини.
«Йоркширські тер’єри — це собаки з міцним здоров’ям та довгодителі. Вони заслуговують, щоб ми знову полюбили їх як домашніх улюбленців», — зазначив доктор Ден О’Ніл.
А ветеринарка Елісон Скіппер додала, що йорки — гарний вибір для тих, хто шукає здорову породу з низьким рівнем генетичних хвороб.
Догляд та умови утримання йорків
Підходять для життя у квартирі.
Потребують не більше 30 хвилин активності на день.
Через довгу шерсть потребують щоденного догляду.
