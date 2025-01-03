Чому з віком нам здається, що час плине швидше: наукова причина

Чимало людей, напевно, замислювалися, чому і як час плине так швидко у дорослому віці, коли в дитинстві усе здавалося вічністю.

Як передає LADbible, цьому є наукове пояснення.

Професор машинобудування Адріан Бежан вважає, що всі ми сприймаємо час по-різному, особливо в молодості.

"Мозок отримує менше зображень, ніж він був навчений отримувати в молодості", — пояснив він, додавши, що швидкість, з якою ми обробляємо візуальну інформацію, сповільнюється з віком, оскільки складність наших нейронів зростає.

Це означає, що електричні сигнали повинні долати більші відстані, що призводить до повільнішого оброблення сигналів. Через це нам здається, що час плине швидше.

Багаторічні дослідження показують, що наше сприйняття того, як швидко плине час, збільшується, коли ми стаємо старшими. Нещодавнє дослідження, проведене Ліверпульським університетом Джона Мура, вивчало, як люди у Великій Британії відчувають, що Різдво настає щороку швидше, в той час як мешканці Іраку вважають, що Рамадан настає раніше.

Як пояснив Бежан, цей феномен добре відомий у науковій спільноті: "Люди часто дивуються тому, як багато вони пам'ятають з тих днів, які в юності здавалися їм вічними. Це не тому, що їхній досвід був набагато глибшим або більш значущим, просто він перероблявся у швидкому темпі".

Для чотирирічної дитини, наприклад, рік – це більший відрізок життя, ніж для людини, якій 30 чи 40 років.

Звикаючи до досвіду і формуючи звички, ми не так часто заглиблюємося в невідоме, як дорослі, що також змушує час плинути швидше, не даючи мозку нічого свіжого, за що можна було б зачепитися або запам'ятати. Це призводить до того, що всі наші дні та місяці зливаються в одне ціле, з декількома яскравими моментами, і час минає швидше.

Бежан також порадив: "Трохи сповільнити темп, змусити себе робити щось нове, щоб відволіктися від рутини. Робіть собі сюрпризи. Робіть незвичні речі. Ви почули гарний жарт? Розкажіть мені! Маєте нову ідею? Зробіть щось. Скажіть щось".

Рутина може змусити нас відчувати, що ми просто проходимо через неї, як підкреслила професорка психології Мічиганського університету Сінді Лустіг — коли ми робимо багато речей протягом певного періоду, може здаватися, що "час розтягується... і він здається дуже довгим". Вона підкреслила, що ми всі "маємо великий контроль" над тим, що ми переживаємо з часом, тому важливо жити сьогоденням і уникати зациклення на минулому.

Нагадаємо, названо наукову причину, чому люди прокидаються за декілька хвилин до будильника.

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