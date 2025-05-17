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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Чому Закарпатська область не Ужгородська: історик здивував відповіддю

В Україні більшість областей мають назви, утворені від головних міст, однак Закарпатська — виняток.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Прапор України

Прапор України / © Credits

В Україні є лише дві області, назви яких не збігаються з назвами їхніх обласних центрів — це Волинська та Закарпатська. Наприклад, Закарпатська область логічно мала б називатися Ужгородською, якби дотримувалася загального принципу.

Як розповів український історик Сергій Плохій у книзі «Брама Європи», така назва пов’язана з історичною особливістю та географічним положенням регіону.

«Закарпаття — це регіон із глибокою багатокультурною спадщиною, який упродовж століть належав до різних держав: Угорського королівства, Австро-Угорщини, Чехословаччини, Карпатської України, СРСР», — зазначив Плохій.

За його словами, саме слово «Закарпаття» виникло як географічне означення «землі за Карпатами» з точки зору Великої України. Іще до того, як Ужгород став головним адміністративним центром, регіон мав усталену назву та власну ідентичність.

До прикладу, у складі Чехословаччини він носив офіційну назву «Підкарпатська Русь» — що лише підкреслює домінування географічного, а не адміністративного чинника в назві.

Нагадаємо, раніше ми писали, як лелеку називають у різних регіонах України.

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