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Чому Закарпатська область не Ужгородська: історик здивував відповіддю
В Україні більшість областей мають назви, утворені від головних міст, однак Закарпатська — виняток.
В Україні є лише дві області, назви яких не збігаються з назвами їхніх обласних центрів — це Волинська та Закарпатська. Наприклад, Закарпатська область логічно мала б називатися Ужгородською, якби дотримувалася загального принципу.
Як розповів український історик Сергій Плохій у книзі «Брама Європи», така назва пов’язана з історичною особливістю та географічним положенням регіону.
«Закарпаття — це регіон із глибокою багатокультурною спадщиною, який упродовж століть належав до різних держав: Угорського королівства, Австро-Угорщини, Чехословаччини, Карпатської України, СРСР», — зазначив Плохій.
За його словами, саме слово «Закарпаття» виникло як географічне означення «землі за Карпатами» з точки зору Великої України. Іще до того, як Ужгород став головним адміністративним центром, регіон мав усталену назву та власну ідентичність.
До прикладу, у складі Чехословаччини він носив офіційну назву «Підкарпатська Русь» — що лише підкреслює домінування географічного, а не адміністративного чинника в назві.
Нагадаємо, раніше ми писали, як лелеку називають у різних регіонах України.