Чому зумери не відповідають на дзвінки: психологиня пояснила страх телефонних розмов

Телефон дзвонить — зумери панікують: що не так із молодим поколінням / © ТСН

Реклама

Для багатьох молодих людей мало що може бути більш тривожним, ніж побачити, як їхній телефон світиться від несподіваного дзвінка.

Чому покоління Z (зумери) воліє зробити майже все, ніж просто брати слухавку, пише Daily Mail.

Реклама

Софі Рігель, авторка бестселерів, яка спеціалізується на міжпоколінних стосунках, сказала, що люди віком від 14 до 29 років сприймають незапланований дзвінок як вимогу до їхньої негайної уваги.

Реклама

Вона зазначила, що розмови телефоном часто сприймаються ними як стресові, незручні та емоційно вимогливі.

Експертка зізнається, що сама уникає дзвінків, пояснюючи, що це вимагає «живого виступу» та є «неефективним» використанням часу.

«Дзвінок з привітом або просте запитання викликає зайве занепокоєння, тому ми віддаємо перевагу текстовому повідомленню», — пояснила вона.

Натомість Рігель порадила старшому поколінню спочатку надсилати текстові повідомлення молодшим людям, щоб повідомити їх, що вони ось-ось зателефонують.

Реклама

У своїй статті вона посилається на дослідження 2024 року, яке показало, що чверть молодих людей віком від 18 до 34 років ніколи не відповідають на дзвінки, а 70 відсотків надають перевагу текстовим повідомленням.

Це ж дослідження також показало, що понад половину молодих людей асоціюють несподівані дзвінки з поганими новинами.

Психологиня пояснила, що отримання текстового повідомлення дозволяє людині зачекати, доки вона буде готова відповісти.

«Телефонний дзвінок вимагає моєї уваги просто зараз і тут. Мені доводиться відповідати в режимі реального часу, без можливості зупинитися і підібрати слова. Надсилання текстових повідомлень дає мені страхування і кнопку backspace», — зазначила вона.

Реклама

«Дзвінки також супроводжуються дрібними розмовами, на які я не підписувалася, та незручним прощанням, на яке потрібно три спроби. Все це можливо, але це виснажливо», — додала Рігель.

Вона зауважила, що розмови телефоном можуть здаватися неефективними, оскільки швидке запитання легко переростає в 20-хвилинну розмову.

«Швидке запитання у текстовому повідомленні містить відповідь за лічені секунди та залишає запис, до якого я можу повернутися назад», — каже експертка.

Щоб вирішити цю проблему, вона пропонує компроміс між двома поколіннями.

Рігель радить поколінню Z брати слухавку, коли вони вільні, а людям похилого віку не сприймати це на особистий рахунок, якщо хтось не може відповісти.

«Найкраще, що можна зробити — це спочатку написати повідомлення. Швидке запитання: „Можна тебе набрати сьогодні ввечері?“ усуває тривогу через неочікуваний дзвінок і дозволяє вибрати час, коли я зможу приділити тобі повну увагу», — написала вона.

Якщо у вас є запитання, на яке потрібна коротка відповідь, текстове повідомлення працює. Якщо ж ви хочете поспілкуватися або провести емоційну розмову, краще зателефонувати.

Зрештою, експертка рекомендує приберегти несподівані дзвінки для термінових випадків.

«Таким чином, коли мій телефон несподівано дзвонитиме, я знатиму, що це важливо, і відповім», — додала вона.

Раніше ми писали, що зумери дедалі частіше підтримують традиційні уявлення про роль жінки в сім’ї.

Новини партнерів

Новини партнерів