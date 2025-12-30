ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
210
Час на прочитання
1 хв

Чому звертатися до ворожок — тяжкий гріх і яка за це кара: священник пояснив

Олексій Філюк пояснив, чим загрожує похід до ворожок і застеріг християн від візитів до ворожбитів.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Чому церква суворо забороняє гадання? Пояснення священника-блогера Олексія Філюка

Чому церква суворо забороняє гадання? Пояснення священника-блогера Олексія Філюка

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини пояснив, чому Православна церква забороняє звертатися до різноманітних ворожок.

Про це він розповів у своєму Іnstagram.

«Хай Бог бороне і заступить. Ні до якої гадалки не звертайтеся, бо то тяжкий гріх. Слово Боже забороняє. Навіть написано — „проклятий, хто звертається до ворожбитів, до віщунів, до тих, що викликають духів“. То ви знаєте, ціна тих послуг не у гривнях, а в духовному плані може бути страшна. Душу продасте дияволу, а тоді що буде? Біда буде. Бо що людина може дати взамін за душу свою, за своє життя? Там же вічність, там життя вічне», — сказав Філюк.

Панотець наголосив, що християнин у жодному разі не має звертатися до ворожок і до віщунів, бо то є тяжкий гріх.

Раніше священник Олексій Філюк пояснив, яка правильна дата святкування Різдва — 25 грудня чи 7 січня.

Дата публікації
Кількість переглядів
210
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie