Чому звертатися до ворожок — тяжкий гріх і яка за це кара: священник пояснив

Чому церква суворо забороняє гадання? Пояснення священника-блогера Олексія Філюка

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини пояснив, чому Православна церква забороняє звертатися до різноманітних ворожок.

Про це він розповів у своєму Іnstagram.

«Хай Бог бороне і заступить. Ні до якої гадалки не звертайтеся, бо то тяжкий гріх. Слово Боже забороняє. Навіть написано — „проклятий, хто звертається до ворожбитів, до віщунів, до тих, що викликають духів“. То ви знаєте, ціна тих послуг не у гривнях, а в духовному плані може бути страшна. Душу продасте дияволу, а тоді що буде? Біда буде. Бо що людина може дати взамін за душу свою, за своє життя? Там же вічність, там життя вічне», — сказав Філюк.

Панотець наголосив, що християнин у жодному разі не має звертатися до ворожок і до віщунів, бо то є тяжкий гріх.

