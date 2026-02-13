Чорна пятниця: прикмети на 13 лютого

П’ятниця 13 лютого

Чому люди бояться п’ятниці, 13 числа: версії

Страх перед цим днем, перед п’ятницею, 13-м числом кожного місяця настільки глибоко вкоренився у культурі, що отримав офіційну наукову назву — параскевидекатріафобія. Це не просто забобон, а нашарування історичних, релігійних та міфологічних подій, які протягом століть формували образ «нещасливої» дати. Чому це так склалося?

По- перше, релігійний аспект. У християнській традиції п’ятниця вважається днем розп’яття Ісуса Христа. Водночас число 13 пов’язують із Таємною вечерею, де за столом сиділо тринадцять осіб, а останнім був Юда Іскаріот.

Історичний — однією з найвідоміших історичних причин вважають події п’ятниці 13 жовтня 1307 року. Саме тоді за наказом французького короля Філіпа IV Красивого були заарештовані, а згодом страчені тисячі лицарів ордену тамплієрів. Легенда каже, що магістр ордену перед смертю прокляв цей день і короля.

У скандинавських міфах існує історія про бенкет дванадцяти богів у Вальгаллі, куди без запрошення прийшов тринадцятий гість — бог підступу Локі. Його поява призвела до загибелі улюбленого бога Бальдра, що стало початком кінця світу.

Особливості та прикмети п’ятниці 13 лютого

Коли цей день припадає на лютий, він отримує додаткове значення, адже це час «лютих» морозів та перелому зими. У народній свідомості лютнева п’ятниця 13-те вважається енергетично важким днем, що потребує особливої обережності.

Головні застереження та прикмети на 13 лютого:

Існує повір’я, що цього дня не варто довго видивлятися у дзеркало, особливо перед виходом з дому. Вважається, що через «зимове заціпеніння» природи межа між світами стає тоншою, і дзеркало може «витягнути» позитивну енергію.

Народні прикмети радять не брати і не давати гроші в борг саме 13 лютого. Вважається, що разом із купюрами можна передати свою фінансову удачу або ж притягнути чужі боргові зобов’язання.

Щоб захистити оселю від негативу, господині раніше розсипали дрібку солі біля порога. Це символізувало бар’єр для зимових злих духів, які, за переказами, особливо активні в такі магічні п’ятниці.

Будь-які важливі кроки — від зміни зачіски до підписання контрактів — краще відкласти. У лютому природа ще спить, і справи, розпочаті в «чорну» п’ятницю, можуть просто не «прорости».

Незважаючи на містичний шлейф, психологи радять сприймати цей день як звичайний. Лютнева п’ятниця 13-те може стати ідеальним часом для домашнього затишку та планування весняних справ, адже позитивне мислення — найкращий оберіг від будь-яких прикмет.