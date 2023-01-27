Чорна пліснява у ванній кімнаті: ефективні способи боротьби

Чорна пліснява у ванній кімнаті негативно впливає на здоров'я всіх членів сім'ї. А через підвищену вологість цвіль в цьому приміщенні з'являється дуже часто. Чим вивести грибок у ванній кімнаті, особливо у швах між плиткою — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Чому з'являється чорна пліснява у ванній кімнаті

Спори чорної плісняви можуть бути присутніми в кожному приміщенні в будинку. Однак, щоб грибок "проріс" необхідні також дві умови: волога і тепло. Саме через постійну вологість та систему опалення у ванній кімнаті частіше розвиваються мікроорганізми, розростаючись у великі колонії.

Є й інші причини появи цвілі у ванній кімнаті:

недостатня вентиляція — якщо тепле і вологе повітря застоюється, в приміщенні починаються активно розвиватися бактерії і грибки;

неправильна гідроізоляція стелі, стін та підлоги — якщо вони не були оброблені належним чином, то з часом починають сиріти і стають живильним середовищем для цвілі.

Пліснява у ванній кімнаті може з'явитися не лише на плитці, але й на задній частині пральної машини, меблях, нижній частині душової кабінки та в інших важкодоступних місцях. Бурхливе зростання колонії може спровокувати підтікання сантехнічного обладнання та води з труб.

В чому небезпека появи цвілі

Існує багато різновидів грибка, однак в міських квартирах і приватних будинках найбільше занепокоєння викликає саме чорна пліснява. Її спори здатні з'явитися на склі, цеглі, пластику та пофарбованій поверхні. Чорна пліснява у ванній кімнаті не лише неприємно виглядає, але й викликає проблеми із здоров'ям та руйнує стіни. Зокрема, потрапляючи в дихальні шляхи, грибок може стати причиною дерматиту та алергічний реакцій. В повітрі постійно перебувають спори цвілі, які проникають в легені, накопичуються там і розмножуються, викликаючи загальну інтоксикацію організму.

Чим вивести грибок у ванній кімнаті: способи очищення

Чим вивести грибок у ванній кімнаті: способи очищення / Фото: pixabay.com

Цвіль є живим організмом, тому її неможливо просто витерти мокрою ганчіркою. В залежності від масштабу, грибок у ванній кімнаті можна вивести за допомогою механічного, хімічного очищення. В деяких особливо важких випадках може знадобитися повне видалення верхнього шару і його заміна.

Щоб спори не потрапили в повітря під час очищення, потрібно спочатку змочити всі забруднені ділянки водою. Потім уражена частина видаляється металевим скребком або сталевою щіткою. Грибниця може досить глибоко проникати в структуру поверхні, тому видаляти потрібно, поки не побачите неуражений шар.

Зачищені місця обробляються антисептиком. Препарат слід наносити не лише на видимі місця з грибком, але й навколо них, щоб зупинити його розповсюдження. Обробляються місця два-три рази. Процедуру повторюють лише після повного висихання поверхні.

Якщо грибок проник всередину стіни, позбутися його можна лише за допомогою ремонту. Доведеться викидати уражену плитку і обробляти протигрибковим засобом всі поверхні.

Чим ще можна вивести грибок у ванній кімнаті? Дієвим засобом вважається оброблення приміщення ультрафіолетовою лампою. Під дією її променів спори гинуть. Однак в цьому випадку важливо дотримуватися певних правил: винести всі рослини з кімнати і прибрати домашніх тварин.

Як вивести чорну плісняву в ванній кімнаті за допомогою народних засобів

Ось які засоби від плісняви на швах плитки можна використовувати:

мідний купорос — приготувати розчин дуже просто. Потрібно взяти 5 літрів води і 50 г мідного купоросу. Добре перемішати. Під час очищення ванної кімнати рекомендовано використовувати гумові рукавички і респіратор. Краще за все стіни і шви між плиткою обробляти пензликом, змоченим у розчині. На тих місцях, де чорна пліснява з'являється найчастіше, варто наносити рідину товстим шаром. Залишити на 3-3,5 години, а потім змити губкою з чистою водою. Не забудьте провітрити ванну після процедури.

— приготувати розчин дуже просто. Потрібно взяти 5 літрів води і 50 г мідного купоросу. Добре перемішати. Під час очищення ванної кімнати рекомендовано використовувати гумові рукавички і респіратор. Краще за все стіни і шви між плиткою обробляти пензликом, змоченим у розчині. На тих місцях, де чорна пліснява з'являється найчастіше, варто наносити рідину товстим шаром. Залишити на 3-3,5 години, а потім змити губкою з чистою водою. Не забудьте провітрити ванну після процедури. хлор — речовини на його основі, які використовуються в побуті, дуже ефективно борються із цвіллю. В них міститься агресивний компонент, який знищує грибницю.

— речовини на його основі, які використовуються в побуті, дуже ефективно борються із цвіллю. В них міститься агресивний компонент, який знищує грибницю. столовий оцет — відмінним антисептиком вважається 6-9% розчин. Розбавте оцет у воді в співвідношенні 1:1, потім змочіть губку чи ганчірку, протерти уражену ділянку та залишити до висихання. Потім поверхню потрібно додатково промити, а приміщення провітрити.

— відмінним антисептиком вважається 6-9% розчин. Розбавте оцет у воді в співвідношенні 1:1, потім змочіть губку чи ганчірку, протерти уражену ділянку та залишити до висихання. Потім поверхню потрібно додатково промити, а приміщення провітрити. порошок бура — цей природний матеріал має антисептичні властивості. На 2,5 літра води додайте 1 склянку порошка, розмішайте. Нанесіть на поверхню з чорною пліснявою за допомогою змоченої губки. Залишити до повного висихання, а потім прибрати кристали, які виступили, сухою тканиною. Якщо цвіллі надто багато, можна приготувати такий розчин: на 4 літра води 1 склянка порошка. Ним поверхня обприскується.

— цей природний матеріал має антисептичні властивості. На 2,5 літра води додайте 1 склянку порошка, розмішайте. Нанесіть на поверхню з чорною пліснявою за допомогою змоченої губки. Залишити до повного висихання, а потім прибрати кристали, які виступили, сухою тканиною. Якщо цвіллі надто багато, можна приготувати такий розчин: на 4 літра води 1 склянка порошка. Ним поверхня обприскується. харчова сода — вона є хорошим антисептиком, а також очищає поверхню плитки від слідів мила та інших забруднень. Щоб приготувати розчин, в пластикову тару насипте соду, а потім залийте її оцтом. Ви отримаєте піну, якою потрібно очистити всі поверхні (куточки ванної, шви між плиткою, труби тощо). Після цього все промити чистою водою, тому що після засихання сода утворює білий наліт.

— вона є хорошим антисептиком, а також очищає поверхню плитки від слідів мила та інших забруднень. Щоб приготувати розчин, в пластикову тару насипте соду, а потім залийте її оцтом. Ви отримаєте піну, якою потрібно очистити всі поверхні (куточки ванної, шви між плиткою, труби тощо). Після цього все промити чистою водою, тому що після засихання сода утворює білий наліт. перекис водню — нетоксична і недорога речовина, яка продається в кожній аптеці. Однак зверніть увагу, що кольорові поверхні нею краще не очищати, тому що вона має відбілювальні властивості.

— нетоксична і недорога речовина, яка продається в кожній аптеці. Однак зверніть увагу, що кольорові поверхні нею краще не очищати, тому що вона має відбілювальні властивості. нашатирний спирт — він чудово підходить для оброблення щільних поверхонь (скло, кераміка). Його потрібно розбавити водою у співвідношенні 1:1, а потім нанести на стіну за допомогою пульверизатора. Через кілька годин не забудьте змити водою. Не застосовувати на пористих матеріалах, таких як дерево, гіпсокартон, бетон.

Як не допустити утворення плісняви

Завжди простіше попередити проблему, аніж потім з нею боротися. Тому для захисту ванної кімнати від цвілі, потрібно дотримуватися таких умов:

забезпечте хорошу вентиляцію — встановіть додаткову, якщо природна з задачою не справляється;

підтримуйте низький рівень вологи — для цього можна встановити осушувачі повітря, теплу підлогу чи додаткові електричні радіатори;

ще на стадії ремонту обробіть всі поверхні антисептичними засобами — так ви проведете профілактику проблеми.

Не забудьте також нанести герметик на стики між сантехнікою та стіною. Тоді у вашій ванній кімнаті не з'явиться неприємний грибок.

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