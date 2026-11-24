Що означають чорні крапки на лобовому склі / © pexels.com

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Більшість водіїв роками їздить із такими позначками й навіть не замислюється, для чого вони потрібні. Насправді за ними ховається чимало корисної інформації: від даних про виробника скла до його характеристик і відповідності стандартам безпеки.

Особливо цікаві чорні крапки, які утворюють своєрідний візерунок уздовж країв скла. Вони мають цілком конкретне призначення і допомагають зберегти надійність кріплення лобового скла.

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Що означають цифри та літери на лобовому склі автомобіля

Маркування на автомобільному склі зазвичай можна знайти в одному з його нижніх кутів. Воно виглядає як невеликий набір написів, цифр і символів, але кожен із них містить певну інформацію.

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Наприклад, позначення DOT із кількома цифрами поруч вказує на виробника скла, зареєстрованого в американській системі Міністерства транспорту. За цим кодом можна встановити, яка компанія виготовила скло.

Ще один напис, який часто трапляється, — AS1. Він означає, що скло відповідає певним вимогам до світлопропускання і може використовуватися для лобового скління автомобіля.

Якщо на склі є напис Laminated, це означає, що воно багатошарове. Його виготовляють із двох шарів скла, між якими розміщують спеціальну полімерну плівку. Завдяки такій конструкції під час удару уламки не розлітаються по салону, а залишаються на плівці. Це зменшує ризик травмування людей в автомобілі.

Можна зустріти й позначення на зразок 43R-011566, а також літеру E у колі з цифрою. Вони свідчать про проходження європейської сертифікації відповідно до Правил ЄЕК ООН № 43, які встановлюють вимоги до автомобільного скла.

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Цифра біля літери E вказує на країну, орган якої видав сертифікат. Наприклад, E1 відповідає Німеччині.

На склі також можуть бути інші комбінації літер і цифр. Частина з них стосується внутрішньої системи позначень виробника, тому їхнє значення залежить від конкретної компанії.

Такі написи можуть стати в пригоді, якщо потрібно перевірити походження скла, підібрати заміну або з’ясувати, чи встановлювали на автомобіль нове лобове скло.

Навіщо на лобовому склі чорні крапки

Тепер про позначки, які найчастіше привертають увагу водіїв. Якщо подивитися на скло ближче, можна побачити чорну смугу вздовж його краю. Вона поступово переходить у ряд дрібних крапок.

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Це спеціальне керамічне покриття, яке називають frit band. Його наносять на скло ще на етапі виробництва. Основне завдання такого шару — захистити клей, за допомогою якого лобове скло тримається на кузові автомобіля.

Для кріплення скла використовують спеціальний поліуретановий клей. Він має витримувати вологу, перепади температур і постійний вплив сонячного випромінювання. Чорне керамічне покриття прикриває його від прямих сонячних променів, зокрема ультрафіолету, який із часом може погіршувати властивості клейового шару.

Крім того, чорна смуга приховує місце з’єднання скла з кузовом. Завдяки цьому кріплення має охайніший вигляд і не привертає зайвої уваги.

Чому чорні крапки на склі розташовані нерівномірно

Можна помітити, що біля самого краю лобового скла чорна смуга суцільна, а далі вона поступово переходить у маленькі крапки. Такий перехід зроблений не випадково.

Під час виготовлення скло нагрівають, щоб надати йому потрібної форми. Чорне керамічне покриття нагрівається швидше, ніж прозора частина. Через це між різними ділянками скла виникає температурна різниця.

Ряд крапок допомагає зробити перехід від темної поверхні до прозорої плавнішим. Це дає змогу зменшити нерівномірність нагрівання та ризик появи небажаних оптичних спотворень.

Тож навіть такий, на перший погляд, декоративний елемент має цілком практичне призначення.

Чи захищають чорні крапки від сонячного проміння

Дехто вважає, що чорні крапки на лобовому склі потрібні для захисту водія від сонця. Певний зв’язок із сонячним випромінюванням тут справді є, але їхня головна функція інша.

Керамічний шар захищає клейове з’єднання від ультрафіолету. Саме він допомагає зберегти міцність кріплення скла до кузова.

А ось рівень захисту салону від ультрафіолетового випромінювання залежить від характеристик самого скла. Тому за кількістю чи розташуванням чорних крапок визначити, наскільки добре воно захищає від сонця, не можна.

Де на лобовому склі розміщувати пристрій для оплати доріг

У деяких автомобілях лобове скло має спеціальне покриття, яке відбиває частину сонячного випромінювання. Таке скло називають атермальним. Воно допомагає зменшити нагрівання салону, але може створювати перешкоди для радіосигналів.

Через це GPS-пристрої, транспондери та інше обладнання іноді працюють із перебоями, якщо встановити їх у невідповідному місці.

Для таких випадків виробники передбачають спеціальні ділянки скла, через які радіосигнали проходять краще. Їх часто можна впізнати за характерним візерунком із чорних крапок. Зазвичай така зона розташована у верхній частині лобового скла.

Саме там, якщо це передбачено конструкцією автомобіля, рекомендують встановлювати пристрій для безконтактної оплати проїзду платними дорогами.

Отже, чорні крапки на лобовому склі мають цілком практичне призначення. Вони допомагають захистити клейове кріплення, а їхнє поступове розташування пов’язане з особливостями виробництва скла. Цифри та літери, своєю чергою, розповідають про виробника, характеристики й сертифікацію. Тож під час наступної поїздки варто придивитися до цих позначок уважніше.

FAQ

Що означають чорні крапки на лобовому склі автомобіля?

Це частина спеціального керамічного покриття, яке називають frit band. Воно захищає клей, що утримує лобове скло на кузові, від ультрафіолету та інших зовнішніх впливів. Крім того, крапки допомагають зробити перехід між чорною смугою та прозорою частиною скла плавнішим під час його виробництва.

Що означають цифри та літери на лобовому склі автомобіля?

Це заводське маркування, за яким можна дізнатися виробника, тип скла та інформацію про його сертифікацію. Наприклад, DOT позначає реєстраційний код виробника в американській системі, AS1 вказує на категорію скла за вимогами до світлопропускання, а E1 у колі означає, що схвалення типу видано відповідним органом Німеччини.

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