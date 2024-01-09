"Чорний іншопланетянин", який відрізав вуха, ніс і пальці, показав нову дівчину – фото закоханих

Француз Ентоні Лоффредо, відомий як "Чорний іншопланетянин", який завершив лише 65% трансформації свого тіла, показав свою дівчину.

Зірка Мережі, який зазвичай ділиться із прихильниками результатами своїх трансформацій, тепер вперше привідкрив завісу особистого життя.

На сторінці в Instagram, де на Ентоні підписалося понад 1,4 млн людей, він опублікував романтичні знімки з коханою на ім'я Меліна.

Парочка зараз відпочиває у Мексиці.

Ентоні Лоффредо та Меліна / Фото: instagram.com/the_black_alien_project

На одній світлині Лоффредо стоїть позаду своєї дівчини, яка вдяглася в ледь помітне бікіні. До слова, обраниця француза також має чимало татуювань на тілі.

Ентоні Лоффредо та Меліна / Фото: instagram.com/the_black_alien_project

На іншому знімку Меліна стояла поряд зі своїм партнером, який демонстрував своє сильно змінене тіло. Пара мала закоханий вигляд, коли дівчина ніжно цілувала його в щоку.

Ентоні Лоффредо та Меліна / Фото: instagram.com/the_black_alien_project

"Вечірка в джунглях", - прокоментував допис він.

Шанувальники були зачаровані парою, про що написали у коментарях: "Ви всі чудові разом", "Мені це подобається! Ви двоє такі сексуальні разом!".

Втім, деякі користувачі були переконані, що Меліна використовує "чорного іншопланетянина", щоб також стати популярною в Мережі.

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Зауважимо, затятий любитель екстремальних модифікацій тіла пройшов лише 65% свого шляху. Він десятиліттями займався модифікаціями тіла та татуюваннями, і найближчим часом не збирається зупинятися.

Відомий як "Проєкт "Чорний іншопланетянин", француз ампутував собі ніс, вуха та два пальці, а також зробив тату очних яблук.

Він розповів, що раніше був "дуже сексуальним хлопцем", але відчував, що має трансформуватись, оскільки це "не його справжнє тіло". Нещодавно він показав, який вигляд мав 10 років тому.

Нагадаємо, мама, яка кинула метамфетамін і повернула дітей, розповіла про складну боротьбу з наркозалежністю. Нарешті їй вдалося змінити своє життя.

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