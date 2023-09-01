"Чорний іншопланетянин", який відрізав вуха, ніс і пальці, показав себе невпізнанного 10 років тому

Француз Ентоні Лоффредо, також відомий як "чорний інопланетянин", витратив роки на свої екстремальні модифікації тіла та татуювання.

Тепер він поділився епічним спогадом. Чоловік показав, який він мав вигляд 10 років тому. На сторінці в Instagram він розмістив світлину, на якій постав невпізнанний.

Публікуючи допис своїм 1,4 млн підписникам, Ентоні написав: "25 років > 35 років".

Ентоні Лоффредо 10 років тому / Фото: instagram.com/the_black_alien_project

На світлині він постав без жодного татуювання на голові та грудях, зі стильною стрижкою та бородою. Зі змін є лише пірсинг у лівому вусі.

Він додав: "Люди називали мене божевільним, але наука не навчила нас тому, чи є божевілля найвищим проявом інтелекту. Якщо все глибоке не походить від хворої думки. Проєкт "Чорний іншопланетянин: Еволюція 62%".

Ентоні Лоффредо зараз / Фото: instagram.com/the_black_alien_project

Зауважимо, наразі Ентоні ампутував ніс, вуха та два пальці, а також зробив татуювання на очних яблуках. Він зафарбував майже все своє тіло чорнилом.

Підписники не могли повірити, що саме такий вигляд мав колись Ентоні:

Навіщо? Ти був таким гарним чоловіком

Ти був такий гарний… Тепер ти мене лякаєш

Тим часом інші хвалили його подорож та екстремальні модифікації тіла: "Ти, як і раніше, прекрасний, тому що твоя душа не змінилася!", "Маєш ще красивіший вигляд".

Ще в червні Лоффредо поділився своїми планами ампутувати ногу, щоб стати "роботизованішим".

Нагадаємо, фанатик екстремальних модифікацій кастрував себе та покрив 100% шкіри тату. Він показав фото до і після.

Читайте також: